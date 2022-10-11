Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що українці налаштовані тільки на перемогу

Попри те, що росія завдала у понеділок, 10 жовтня, потужного ракетного удару по Україні, а також продовжує обстріл об’єктів критичної інфраструктури й 11 жовтня, ми гідно проявили себе в цій ситуації.

Надихають також заяви і канцлера Німеччини, і президента США, що вони готові надати нашій країні сучасні системи ППО.

Хоча мені не зрозуміла загальна логіка подібних вчинків, коли така допомога надається не "до того, як…", а "після того, як…". Натомість, щоб допомогти запобігти наслідкам ракетних ударів, нам вирішили надати необхідну допомогу після того, як стався вчорашній масований обстріл (з продовженням сьогодні). Чому це не було зроблено раніше – незрозуміло. І аргумент, що Захід намагається уникнути подальшої ескалації, – не є обґрунтованим. Системи ППО – це озброєння не наступального типу, а оборонного.

Хочеться вірити, що допомога надійде до нас найближчим часом. І у кількості, яка дозволить закрити небо хоча б у прийнятних масштабах. Звичайно, жодна система ППО не дає стовідсоткових гарантій. Але ми стали б більш захищеними.

Щодо росіян, їхню істерично радісну реакцію на те, що сталося, не хочеться навіть обговорювати.

Щодо українців – ті люди, з якими я спілкуюся, реагують адекватно, багато в чому підтримуючи мою позицію. Хоч я чув розповіді про те, що під час обстрілів, коли люди збиралися у сховищах, у метрополітені, від деяких лунали заяви про необхідність домовлятися з росіянами, аби припинити обстріли.

Подібні настрої є у нашому суспільстві. Але їх, гадаю, відсотків 10-15%, попри все, що відбувається. Переважна більшість українців, попри нові та нові звірства з боку рф, налаштовані на перемогу та звільнення всіх наших територій. Цього ворога треба знищувати, а не розмовляти з ним.