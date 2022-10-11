Співзасновник "Демократичної Сокири" та військовослужбовець ЗСУ Юрій Гудименко про головні відмінності українців та росіян

Росіяни тупо нас не розуміють. Взагалі.

Я не про мову, звичайно, хоча мову вони не розуміють теж – звідси всі легенди про "польскіх найомніков" після радіоперехоплень українською. Я про інше.

Вони абсолютно, цілком і повністю не розуміють нашу психологію. Наприклад, зараз вони впевнені, що після вчорашніх ударів ми хочемо здатись, хоча насправді після вчорашніх ударів ми тільки більше хочемо перемоги – і рекордно швидкі збори донатів на армію це підтверджують.

До цього вони були впевнені, що ми будемо зустрічати їхні війська з квітами. Сьогодні вони будуть впевнені, що ми здамося, якщо підірвати нам ТЕЦ, завтра будуть впевнені ще в чомусь. Будь-який українець вказав би їм на помилку. Але вони не українці.

Вони банально вважають, що ми думаємо так само, як вони. Століття мантр про "братскійнарод" не пройшли повз: тепер ця мантра заважає їм самим. Вони не здатні зрозуміти, що ми інші. Що ми думаємо інакше. Маємо інші цінності. Маємо інше бачення.

І що ми ніколи не здамося.

Вони роблять те, що примусило б здатися їх самих. Це їхня логіка. "А давайте сдєлаєм ім то, что било би больно нам, ми жє одінаковиє".

І вони роблять. Але результату нема.

Народ жевунів не здатен зрозуміти народ козаків. Але ця проста думка їм непідвладна.

Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не підкоримось. Ми ніколи не пробачимо.

Ми знаємо, що переможемо.