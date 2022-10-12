Відомий український блогер та військовий експерт Кирило Данильченко прокоментував ракетні удари росіян по Україні

Треба писати та говорити правильно. Удар у відповідь може бути лише в українців — за вторгнення 8 років тому, за 24 число, за ракети по містах, що сплять. У росіян може бути лише спроба розширення агресії.

Бо Харків, Запоріжжя та Миколаїв так живуть місяцями. Гинуть люди на зупинках та в спальнях, гинуть мільйонери та двірники, військові та цивільні.

І повірте, особисто вам все одно буде, чи прилетить по псевдобалістичній траєкторії новий виріб до вас у двір, радянські гнилі крилаті ракети, пакет "Смерча" чи "Урагану".

І з інфраструктури вони як почали насипати під час битви за Київ, так і не зупинялися — по Трипільській ТЕС прилетіло 24 лютого. І під час втечі з-під Харкова вони сікли ТЕЦ-5, ТЕС та підстанції.

Били по тяглових підстанціях. По пакгаузах і сортувальних залах. Була серія ударів по мостах у Затоці, Черкасах, Дніпрі. По заводам.

Але ми надто для них великі, у нас досить багато залишилося надлишкових потужностей генерації з совка та після падіння виробництва, добре розвинене у нас ЖКГ, ремонтні можливості, у ДСНС не білі каски як у Сирії, а крани та важка техніка.

Тому вони січуть Україну весь цей час, а ми збираємось, ремонтуємось, піднімаємось. Ми й до цього не скаржилися за вхідними та збитками, що його мало. Просто ви особисто цього всього не бачили, а чули у новинах. А тепер бачите.

Точності у них не вистачає, щоб вибивати машинні зали, потрапляти в генераторні греблі, працювати в мости, а спроби вдарити по стратегічному мосту Кличка, щоб позбавити кавник у парку кави свіжого обсмажування, ви бачили самі.

І ось те, що росіяни відкрили кран за кількістю пусків після втечі з-під Харкова і після Керченського мосту означає лише одне — вони розуміють, що стратегічні цілі пусками 50-80 ракет одночасно не виконають. І розмінюють їх на медійні. Тому що це все мало прилетіти до нас у пік морозів, вони накопичують місячне виробництво і не розпечатують НЗ не просто так.

І те, що вони його розпечатали зараз — це спроба розширення агресії, поки росіяни до неї не готові, а в нас буде час підлататися. Такого темпу вони довго не утримають. Бережіть себе. Ми особисто побачимо, як ця ракова пухлина розвалюється.