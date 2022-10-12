Спікер InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук вважає, що ми отримаємо не лише нові ППО та ПРО

Думаю, після шостого засідання міністрів оборони країн НАТО та союзників у форматі "Рамштайн", яке намічено на 12 жовтня, ми отримаємо не лише нові ППО та ПРО, про що давно йдеться. Припускаю, що мова піде про танки, бронетранспортери, літаки.

На жаль, самостійно танки ми виготовляти вже не здатні. Заводи розбомблені. Аналогічно – з БТР. Так, ми можемо в майбутньому після нашої перемоги їх виготовляти з досвідом нашого танкобудування, з досвідом участі в бойових діях. Фахівці є. Впевнений, що це будуть одні з найцікавіших танків та бронетранспортерів у світі. Оскільки бойовий досвід – це бойовий досвід. І жодним симулятором його не заробити. Але це буде згодом. А нам все потрібне вже зараз. Тож слід тиснути на партнерів. І такі майданчики, як "Рамштайн", призначені саме для цього.

Думаю, після ракетної істерики рашистів 10 та 11 жовтня всі російські лобісти, які закликали домовлятися, закриють нарешті роти.

Все. росію незабаром офіційно буде визнано державою-терористом. Спочатку її такою визнають країни Балтії, та потім піде ланцюгова реакція. І нікуди не подінуться ті ж держави "Великої сімки".

Впевнений, що після шостого "Рамштайну" ми точно отримаємо додаткові боєприпаси, артсистеми, протитанкові комплекси. Є надія, що піде предметна розмова про додаткові комплекси ППО-ПРО, про танки та БТР, про літаки.

При цьому треба розуміти, що оприлюднять лише 10 відсотків від того, що нам реально будуть готові поставити. І це правильна політика. Зайва публічність тут ні до чого. Нехай противник дізнається про те, що ми маємо, у процесі бойових дій.

Ті самі турецькі, італійські машини до нас уже приходять. Іспанія, Німеччина, Фінляндія роблять певні постачання, не афішуючи цього.

Тож офіційно про якісь прориви у військовій підтримці України можуть і не казати. Дізнаємося все за фактом.