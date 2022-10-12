Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") пояснив, які ракети в агресора вже в дефіциті і чому

У росії закінчуються ракети. Розставимо крапки над "i"?

Для початку, поняття "закінчуються" одночасно доречно та недоречно, ось такий парадокс. І щоб зрозуміти цей парадокс, слід розрізняти два типи ракетного озброєння РОВ, а саме - відновлюване і невідновлюване.

Відновлюване – це ракетне озброєння, яке росія може виробляти, але в неї з цим виникають певні проблеми. Зокрема через відсутність іноземних комплектуючих.

Так, наприклад, росія взагалі не може зараз виробляти ракети Х-47М "Кинджал", оскільки в їхньому складі понад 130 іноземних комплектуючих. Здебільшого – електроніка.

Що цікаво, більшу частину цих комплектуючих росії постачав світовий лідер інтегральних мікросхем із США – Analog Device. Без американських мікросхем виробництво "Кинджалів" у росії зупинилось.

Своєю чергою, росія може виробляти КР "Калібр", Х-101, Х-59, але вони так само у своєму складі мають значну кількість іноземних комплектуючих, особливо мікросхем. В умовах санкцій виробники ракет розраховували у перші місяці війни на свої запаси, але запаси стали вичерпуватися і тепер єдина надія – контрабанда.

Контрабандні поставки рідкісні та не забезпечують виробництво необхідною кількістю запчастин та мікросхем. Згідно з наявною інформацією, сполучною ланкою в цій контрабанді є Таджикистан.

Тобто росія може виробляти вищезгадані ракети, але з паузами у виробництві та штучно. В умовах повномасштабної війни для росії потреба у цих типах ракет десяток на добу, реальний виробничий потенціал – 1-2 ракети на тиждень за наявності всіх необхідних складових, а чекати моменту цієї наявності доводиться довго.

Тобто, дорогі друзі, обстрілювати Україну росія зараз може не сотнею ракет щодня і по 2-3 тисячі на місяць, а кілька десятків приблизно раз на 2-3 місяці та поштучно періодично.

Те, що називається, відчуйте різницю, і в цьому вся суть. У росії закінчився потенціал безмежного застосування широкої номенклатури ракетного озброєння, і вона відчуває найгостріший дефіцит.

Невідновлюване — ракетне озброєння, яке дісталося росії у спадок від СРСР і яке вона не здатна виробляти. Це, наприклад, ракети Х-22. росія може зараз тільки знімати їх зі зберігання, відновлювати та залежно від придатності до застосування відправляти на аеродроми. Технічно та технологічно росіяни не можуть відновити виробничі лінії цих ракет.

Тобто це саме та ракетна зброя, яка справді повноцінно закінчується і в якийсь момент її не стане взагалі, пише Олександр Коваленко.