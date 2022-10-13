Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков пояснив одне з головних завдань України у війні проти рф

Спочатку посполиті носяться із тезою "Там (в Московії) всього дуже багато" генеруючи істерику, а потім іде новина на контракт по відновленню Т-62 для потреб ЗС Московії, бо за 7 місяців московити втратили більшу половину танкового парку своїх збройних сил

Так, до перемоги нам іще працювати. Але то абсолютно осяжна перспектива. За допомогою західної допомоги, яка йде системно і по ТТХ переважає, будемо і далі системно перемелювати ворога, чергуючи оборону і наступ залежно від ситуації.

Головне те, що темпи спалення ресурсів на ведення війни в Московії явно переважають темпи регенерації. А в цьому суть війни — знищувати ворожі ресурси швидше, чим вони відновлюються до того моменту, коли ворог змушений рахуватися із такою реальністю.