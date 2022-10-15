Співзасновник та співвласник інтернет-магазину "Rozetka.ua" Владислав Чечеткін відзначив цікаві трансформації, які відбулися у суспільстві щодо ЗСУ

Сьогодні весь день я думаю про наших Захисників та Захисниць. Я знаю, що цей день належить і лікарям, і ДСНС, і усім, хто захищає Україну. Але перш за все я думаю про нашу армію.

Який величезний шлях ми пройшли, як народ за ці 8 років від недовіри до армії та нерозуміння її важливості до абсолютного захоплення, абсолютної любові. І віри. Віра в армію, віра в ЗСУ це загальноукраїнська мантра.

Така сама, як мантра, щоб кожен Захисник і кожна Захисниця зрештою повернулися додому живими та неушкодженими. Повернулися з Перемогою.

Пишаюся знати багатьох із вас.

Слава Захисникам та Захисницям України!

Слава Україні!

Посада Владислава Чечеткіна

Джерело – Фейсбук Владислава Чечеткіна