Який шлях ми пройшли за ці 8 років - від недовіри до армії до абсолютної любові - Владислав Чечоткін
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Співзасновник та співвласник інтернет-магазину "Rozetka.ua" Владислав Чечеткін відзначив цікаві трансформації, які відбулися у суспільстві щодо ЗСУ
Сьогодні весь день я думаю про наших Захисників та Захисниць. Я знаю, що цей день належить і лікарям, і ДСНС, і усім, хто захищає Україну. Але перш за все я думаю про нашу армію.
Який величезний шлях ми пройшли, як народ за ці 8 років від недовіри до армії та нерозуміння її важливості до абсолютного захоплення, абсолютної любові. І віри. Віра в армію, віра в ЗСУ це загальноукраїнська мантра.
Така сама, як мантра, щоб кожен Захисник і кожна Захисниця зрештою повернулися додому живими та неушкодженими. Повернулися з Перемогою.
Пишаюся знати багатьох із вас.
Слава Захисникам та Захисницям України!
Слава Україні!
Джерело – Фейсбук Владислава Чечеткіна
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