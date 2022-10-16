Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, що собою представляють ракети, які росія може отримати від Ірану.

Невеликий лікнеп по іранських ракетах Fateh-110 та Zolfaghar

Ці ракети ґрунтуються на базі некерованої ракети Zelzal-2. По суті, наступним поколінням були додані системи наведення. Тобто всі ці ракети, по суті, з одного сімейства.

Дальність у Fateh-110 та Zolfaghar – 300 та 700 км відповідно. Бойова частина складає 450 кг та 650 кг у деяких модифікацій.

Є різні дані щодо точності цих ракет. Від 3 до 70 метрів. Як бачимо, це різні значення. Цифра в 3 метри це, мабуть, дезінформаційне вкидання, і мені бачиться, що реальна точність це 50-70 метрів. Наприклад, у 2019 році в Ізраїлі рапортували про іранський запуск ракет Zolfaghar, де з 7 випущених ракет в ціль потрапили лише 2.

Це взагалі типовий почерк Ірану — завищувати ТТХ своїх озброєнь у рамках психологічної війни та залякування ворога.

Але так чи інакше, це грізна зброя, і поки що не зрозумілий справжній масштаб їхнього виробництва. Ракетами Fateh-110 Іран озброює, у тому числі й угруповання "Хезболла" — свої проксі-сили у Лівані. Якщо Іран таки передасть ці ракети Росії, це буде додатковий інструмент ракетного терору ("точність" 50-70 метрів не дозволяє використовувати їх інакше), спрямованого на знищення громадянської інфраструктури в Україні.

Швидкість цих ракет варіюється від 3,5 до 5 Маха в останніх моделей Zolfaghar, і, за заявами самих іранців, це складні для перехоплення цілі.