Нам потрібно бути готовими до чергового ракетного удару з кількох сторін найближчим часом

Український тележурналіст, письменник та ведучий Андрій Цаплієнко каже, що українцям варто бути готовими до нової серії масштабних ракетних ударів

Чого чекати найближчим часом. Роздуми на основі інформації з різних джерел.

Інтенсивне використання ударних БПЛА для тестування нашої ППО паралельно із прискореною відправкою "мобілізантів" може свідчити про те, що Росія готує ще один потужний удар по українцях. Вона точно не збирається обмежитись масованим ударом 10 жовтня. Створення єдиного командування окупаційними силами під генерала Суровікіна, який керував знищенням з повітря сирійських міст, свідчить на користь того, що Росія обрала стратегію постійного терору цивільного населення з метою схиляння нас до поступок чи перемовин.

Тож, ймовірно, нам треба бути готовими до чергового ракетного удару з кількох боків найближчим часом.

Хотілося б помилятися. Але я вже писав, що над Мінськом бачать літаки МіГ-31. Це літак, здатний нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинжал". 16 жовтня на аеродром у Мачулищах в Білорусі передислоковано 3 одиниці МІГ-31К (RF-92462, RF-92339 та RF-92333), які можуть запускати цей боєприпас на відстань до 2000 км.

Одночасно,16 жовтня, в Мачулищи з РФ прилетіли три військово-транспортні літаки Іл-76 РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), які могли бути завантажені ракетами для МіГ-31К.

Ймовірно, противник оголосить першочерговою ціллю нового удару "знищення інфраструктури постачання західного озброєння", тож переважно робитиме ракетні пуски по цілях в західній частині України. Але, судячи з переміщення великої кількості "мобіків" до лінії зіткнення, удар буде комплексним. Зокрема, велика кількість "гарматного м’яса" концентрується в населених пунктах Каланчак і Сокологірне. Може ворог й кинути цих "мобіків" спочатку, аби зімітувати наступ на фронті, а потім завдаватиме ударів по критичній інфраструктурі.

Велика кількість цивільних об’єктів серед російських цілей може пояснюватись і тим, що росіяни базуються на застарілих розвідданих. Вони йшли на Київ по паперових картах 70-их років. Зараз нічого не змінилося.

Наприклад, деякі українські котеджні містечка і таунхаузи побудовані на місці військових частин. Нічого військового там немає. Але цілком ймовірно, що на старих російських картах ці локації позначені, як військові частини.

Росіяни не коригують свої розвіддані, тому що з позиції своєї людожерської логіки вважають це ситуацією "win-win". Є військовий об’єкт — знищуємо військових. Немає військового об'єкта — кошмаримо цивільних.

Виграти ситуацію на фронті за рахунок ракетного удару, навіть більш масованого, аніж той, що був 10 жовтня, вони не в змозі. Значить, мета цього терору суто політична. Схилити Україну до поступок. Можливо, до переговорів.

Думаю, що вдарити вони спробують в найближчі дні. Недарма вони інтенсифікували підвезення людей та техніки до переднього краю і паралельно розгорнули дезінформаційну кампанію про нібито свій відступ.

Сподіваюсь на дві речі.

На папері всі російські плани виглядають прекрасно. Але все, за що росіяни беруться руками, перетворюється на ла*но.

Українська розвідка та сили оборони розуміють і читають ці плани краще, ніж собі можна уявити. І, якщо до чогось або до когось вони можуть дотягнутися, то неодмінно дотягнуться.