Співзасновник партії "Демократична Сокира" та військовослужбовець ЗСУ Юрій Гудименко пояснив, чому нині українцям набагто простіше битися, ніж на початку вторгнення рф:

Цікаво, як би ми відреагували у лютому, якби нам сказали, що восени росіяни будуть організовувати тероборону, аби захиститися від ЗСУ.

Або що вони будуть тікати, як чемпіони світу з бігу, і будувати ешелоновані лінії оборони на кордоні, бо сц*котно.

Або що будуть погрожувати ядерною зброєю, бо без неї не справляються з нашим наступом.

Або що саме армія Росії стане найбільшим постачальником зброї та техніки до наших збройних сил.

Або, або, або.

Нам зараз важко. Але просто згадайте, як більшість українців уявляла собі перебіг війни з "другою армією світу" в останні дні лютого.

Ми дали їм пиз*и. Ми даємо їм пиз*и. Ми продовжимо давати їм пиз*и в майбутньому.

Ми точно переможемо. Без варіантів.

Їб*ште, котики. Ведіть себе погано. І вірте в ЗСУ.