Журналіст Петро Шуклінов розповідає про політичні настрої серед республіканців у США щодо війни в Україні:

Продовжую спостерігати за розвитком віце-президента США (за Трампа) Майка Пенса, який тепер, схоже, готовий боротись за кандидата в президенти від Республіканців.

Саме Пенс свого часу поставив Трампа на місце, відмовившись визнавати його перемогу. А коли Трамп кинув людей на штурм Капітолію і почався хаос, саме Пенс взяв владу в країні в свої руки і почав наводити порядок, поки Трамп ховався.

Виступаючи цієї середи на заході Heritage Foundation (на конференції консервативного Фонду молодої Америки), Пенс назвав республіканців, які виступають проти підтримки України, "апологетами" Путіна.

Пенс — потужний конкурент Трампу. Справжній республіканець, а не фейковий. За зброю, за цінності, за військову підтримку України. Він буде тараном, який в Республіканській партії завжди буде підтримувати Україну. Справжніх республіканців, схожих на Маккейна, там більше, ніж трампістів.

"Я знаю, що в нашій партії, включаючи нові голоси у нашому русі, наростає хор, учасники якого хотіли б, щоб ми відірвалися від решти світу, – сказав Пенс. – Але політика умиротворення ніколи не працювала, ніколи в історії. І зараз, як ніколи, нам потрібен консервативний рух, який відданий ролі Америки як лідера вільного світу та авангарду американських цінностей".

"Росія продовжує безсовісну війну проти України, і консерватори мають дуже чітко сказати: Путін має зупинитися, або він за це заплатить", — заявив Пенс.

Маю надію, що саме він представлятиме Республіканців у 2024 році.