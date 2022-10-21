У Трампа є серйозний конкурент серед республіканців, і він на боці України - Петро Шуклінов
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Журналіст Петро Шуклінов розповідає про політичні настрої серед республіканців у США щодо війни в Україні:
Продовжую спостерігати за розвитком віце-президента США (за Трампа) Майка Пенса, який тепер, схоже, готовий боротись за кандидата в президенти від Республіканців.
Саме Пенс свого часу поставив Трампа на місце, відмовившись визнавати його перемогу. А коли Трамп кинув людей на штурм Капітолію і почався хаос, саме Пенс взяв владу в країні в свої руки і почав наводити порядок, поки Трамп ховався.
Виступаючи цієї середи на заході Heritage Foundation (на конференції консервативного Фонду молодої Америки), Пенс назвав республіканців, які виступають проти підтримки України, "апологетами" Путіна.
Пенс — потужний конкурент Трампу. Справжній республіканець, а не фейковий. За зброю, за цінності, за військову підтримку України. Він буде тараном, який в Республіканській партії завжди буде підтримувати Україну. Справжніх республіканців, схожих на Маккейна, там більше, ніж трампістів.
"Я знаю, що в нашій партії, включаючи нові голоси у нашому русі, наростає хор, учасники якого хотіли б, щоб ми відірвалися від решти світу, – сказав Пенс. – Але політика умиротворення ніколи не працювала, ніколи в історії. І зараз, як ніколи, нам потрібен консервативний рух, який відданий ролі Америки як лідера вільного світу та авангарду американських цінностей".
"Росія продовжує безсовісну війну проти України, і консерватори мають дуже чітко сказати: Путін має зупинитися, або він за це заплатить", — заявив Пенс.
Маю надію, що саме він представлятиме Республіканців у 2024 році.
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