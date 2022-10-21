Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович упевнений, що єдиний рецепт – перемога на полі бою

У новій колонці для Washington Post керівник Офісу президента України Андрій Єрмак жорстко розкритикував тих, хто закликає укласти мир із росією за всяку ціну.

Треба розуміти, що пул "миротворців", які бажають вирішити проблеми рф за рахунок України, існував у цьому конфлікті завжди. Він був дуже широким перед початком широкомасштабного вторгнення, коли ніхто не вірив, що Україна встоїть.

Але зараз ті ж керівники Франції та Німеччини Еммануель Макрон та Олаф Шольц, а також президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (автор відомої "формули Штайнмаєра" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі), які раніше наполегливо "топили" за збереження обличчя путіну, змінили не лише риторику, а й поведінку. І Франція, і Німеччина зараз постачають Україні зброю — високотехнологічні САУ, системи ППО, амуніцію, обладнання, а також готові взяти участь у підготовці наших бійців.

Однак у пулі "миротворців" збереглися й інші впливові люди, наприклад, представники "трампістського" крила Республіканської партії США і, що стало для багатьох несподіванкою, бізнесмен Ілон Маск, який виступив із відомими примирливими пропозиціями.

До таких речей слід бути готовими, тому що все це є частиною інформаційної війни, яка активно ведеться Кремлем паралельно з реальними бойовими діями на фронтах. Єдиний рецепт проти цього — перемога на полі бою та подальше визволення наших територій.