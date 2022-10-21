Ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук поділився з "Телеграфом" своєю точкою зору

Дедалі більше загрозливих новин надходить із Білорусі. Про можливість повторного вторгнення звідти говорять українські військові, скупчення військової техніки підтверджують супутникові знімки.

Але я не вірю, що росіяни знову ризикнуть вторгатися в Україну з Білорусі.

По-перше, до повторення такої відкритої агресії негативно ставиться Лукашенко. Так, він сволота, робить все, чого вимагає росія. Але він не піде на такий кардинальний крок. А тим більше на втягування у відкриту війну білоруських збройних сил, які не мають ані мотивації, ані бойового досвіду. Швидше, у найкращих традиціях своєї колгоспної практики часів компартії імітуватиме бурхливу діяльність.

По-друге, зараз росія більше зацікавлена в тому, щоб витягнути з Білорусі якомога більше військової техніки. Вона відносно нова, ніде не застосовувалася, не воювала. Плюс – боєприпаси.

По-третє, будь-який наземний наступ з півночі стане для супротивника самогубним. ЗСУ готові до цього, зараз далеко не 24 лютого, коли такий прорив противнику вдався. Та й немає жодної військової логіки – наступати зараз саме звідти. Там суцільні ліси і лише кілька доріг, прорватися через які буде дуже важко, враховуючи, що ми вже не дамо застати себе зненацька. Спробують звернути у ліс, там їхні представники "Бурштинської народної республіки" помпами й прикопають у пісочку.

Так, є факт перекидання в РБ російської військової техніки, включаючи зенітно-ракетні комплекси С-300. Це фіксується. І це логічно. Росіяни хочуть змінити тактику ракетного терору території України. Виходячи з того, що в них навіть ці ракети вже закінчуються, вони хочуть їх застосовувати більш дозовано і точно. У тому числі – завдаючи ударів з боку Білорусі по Західній Україні.