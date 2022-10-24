Експерт Юрій Смєлянський — про головні висновки, які можна зробити після 8 місяців широкомасштабної війни

Рівно вісім місяців ми живемо у режимі протистояння широкомасштабній російській агресії. Безумовно, можна і потрібно робити певні висновки. Тим більше, що війна у нас триває з 2014 року.

У площині економічних поглядів у світі існує три виду військових доктрин.

1. Повна відмова від військових витрат.

2. Створення потужної військової супердержави.

3. Фінансування оборони за принципом мінімальної достатності.

До лютого 2014 року Україна використовувала третій тип військової доктрини, збройні сили фінансувалися за принципом мінімальної достатності. При цьому мінімальна достатність визначалася точкою зору чиновників та політиків. У військовій доктрині періоду до 2014 року акцентувалося, що Україна не вважає жодну державу своїм воєнним противником. Збройна російська агресія, яка розпочалася з окупації Кримського півострова та спроби його анексії, все змінила.

Війна триває вже майже 9 років – і Україна має воєнного противника. Агресивного воєнного противника російську федерацію, яка вже втягнула у війну проти України Республіку Білорусь та Іран.

Період майже 9 років безперервної війни повністю змінив Збройні Сили України. Допомога наших західних партнерів, яка надавалась Україні, її Збройним Силам упродовж усього періоду війни проти російських агресорів, плюс отриманий бойовий досвід, перетворили Збройні Сили України на одні з найбільш боєздатних та ефективних у світі.

Отриманий за весь період війни бойовий досвід є унікальним, адже після закінчення Другої світової не було масштабнішої війни за участю збройних сил держав. Досвід та навички українських військовослужбовців будуть цікавими для будь-якої армії світу.

Але бойовий досвід нерозривно пов’язаний з озброєнням, що застосовується. У цьому питанні, на жаль, у нас поки що великі проблеми – і ми повністю залежимо від зовнішньої військової допомоги наших партнерів. Як буде надалі, покаже час.

Слід зважати на те, що збройні сили не існують окремо від своєї держави. Вони є елементом держави, дуже важливою з точки зору забезпечення національної безпеки. З цієї причини у глобальній системі безпеки у майбутньому ЗСУ займатимуть місце відповідно до того, яке займе Україна у світовій системі. Дуже хотілося б, щоб це було місце передової, розвиненої, потужної у всіх відношеннях, відповідальної держави.