Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа" про те, що світ має зробити у відповідь на погрози Росії застосувати "брудну бомбу":

Росіяни ніяк не вгамуються зі своїми мареннями про те, що Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу".

До істеричного "телефонного марафону" російського міністра оборони сергія шойгу, під час якого він розповідав казку міністрам оборони ряду країн НАТО, приєднався начальник Генштабу ЗС росії валерій герасимов.

Це, звісно, новий рівень божевілля. Ніхто у світі ще так відкрито та цинічно не погрожував "брудною бомбою".

Це новий рівень терористичного шантажу, на який потрібно гарантувати превентивну і потужну відповідь. Таку, щоб навіть думка про застосування подібної зброї була рівносильна самогубству для путіна та військового керівництва росії.

Якщо цього не зробити, вони спробують. Спробують, а потім дивитимуться на реакцію. Росіяни так завжди роблять. Це технологія бандитів – "наїхати" і подивитися, чи жертва захищатиметься, чи хтось їй прийде на допомогу. Якщо ні – бандит доб’є цю жертву і вирушить на пошуки наступної.

Єдиний спосіб з цим покінчити — публічно оголосити росії: якщо ви спробуєте застосувати "брудну бомбу" або будь-яку іншу зброю масового ураження, на кого б ви не звалювали провину — "прилетить" саме вам. І конкретно пояснити, що саме "прилетить". Які будуть наслідки.

Чомусь зараз це робиться таємно, кулуарно. А я вважаю, що настав сказати про це явно. Публічно. Щоб НАТО в цілому і США зокрема окреслили чітку "червону лінію". Переступивши яку, пустивши в хід хімічну, біологічну, ядерну зброю, "брудну" або якусь іншу бомбу — росія знищить себе в нинішньому вигляді. Сама росія оголошується у такому разі терористичною державою, її керівництво є легальною мішенню для всього цивілізованого світу.

Я вважаю, настав час зробити це саме так – публічно. Інакше вони у Кремлі сподіватимуться, що якось з кимось домовляться, якось пропетляють, якось виберуться з капкана, до якого загнали себе відкритим вторгненням в Україну.

Потрібна саме публічна "жовта картка". Із попередженням, що наступна автоматично стане "червоною".

З росіянами не можна вести жодних підпільних, кулуарних переговорів. Вони обдурять у будь-якому разі. А тому у країні-агресорі мають боятися. Розуміти, що їх просто зметуть із лиця землі, якщо підуть на нову ескалацію.

Важливо зробити це публічно, щоб і звичайні росіяни розуміли той кошмар, який очікує на них особисто у разі подальших терористичних дій Кремля. Тріщини по суспільству тоді підуть швидше, довше і глибше, ніж це почалося після мобілізації.

Прості росіяни повинні розуміти, що їх не візьмуть до ядерних сховищ. А путін та його оточення – що їх і в бункері накриє.

Наголошую – настав час публічної дипломатії, якщо після всіх попереджень шойгу та герасимов – два терористи – обдзвонюють міністрів оборони цивілізованих країн і брешуть про "українську брудну бомбу". За це треба карати. Скільки можна дозволяти їм випробовувати межу своїх фантазій, промацуючи ґрунт – а що може зтерпіти цивілізований світ?

Але точно знаю, що росіяни – не клуб самогубців. Їм просто має бути страшно особисто за себе. Кожному. І простому росіянину, і представникам влади. Щоб до них дійшло, нарешті, що у разі продовження божевілля – знищать і їх, і їхню країну.