Український журналіст Іван Верстюк пише про те, як російський Червоний Хрест підтримує війну проти України

Правду казав український політик Володимир Винниченко: "Російський ліберал закінчується там, де починається українське питання". Аж ось і цілком гуманітарна організація – Місія Червоного Хреста – почала в Росії цілу кампанію, що є де-факто підтримкою російської інвазії на українську суверенну територію.

24 жовтня Павло Савчук, лідер Червоного Хреста в Росії, закликав збирати гроші для надання фінансової підтримки тим сім’ям, чиї члени є військовослужбовцями армії РФ, котрі беруть участь у так званій путінській "спеціальній воєнній операції", тобто війні проти України.

Савчук у своєму зверненні зауважив, що російські солдати в Україні "стикаються з низкою труднощів", а їхні сім’ї "відчувають тривогу" та "потребують фінансової й гуманітарної допомоги".

Того ж дня, 24 жовтня, українська Місія Червоного Хреста засудила дії Савчука та заявила, що російський Червоний Хрест відверто порушує гуманітарні принципи цієї організації, адже підтримує агресивну війну армії РФ проти України та її Збройних Сил, а також цивільного населення, котре щодня зазнає втрат.

Дійсно, український Червоний Хрест – значно інший, ніж російський. Тут, в Києві, місія Червоного Хреста займається переважно соціальними питаннями – надає, для прикладу, підтримку самотнім та малозабезпеченим столичним пенсіонерам та пенсіонеркам, котрі не мають можливості самотужки придбати собі харчові продукти та медикаменти. В Росії ж місцевий Червоний Хрест відверто займається підтримкою війни.

В інтересах Кремля – продемонструвати, що поважні міжнародні організації, чи то Amnesty International, чи то Червоний Хрест, здатні поставити під сумнів українську версію війни та підтримати російські наративи. Це потрібно для зміцнення дипломатичної позиції в Москві щодо вторгнення російської армії до України.

Павло Савчук – це не просто лідер російського Червоного Хреста, але й шанувальник багатьох ініціатив Володимира Путіна. Так, саме він виступив одним з ініціаторів введення обов’язкового курсу спеціальної медичної підготовки в російських школах, аби армія РФ мала постійний ресурс у вигляді кадрових медичних працівників під час війни в Україні.

Водночас Савчук прикриває свою пропутінську діяльність певними активностями у сфері боротьбі з алкоголізмом, тютюнопалінням та поширенням коронавірусних захворювань серед російських пенсіонерів. Але його цікавить насамперед взаємодія з Кремлем. Зокрема, Савчук є одним з організаторів руху "Волонтери-медики", що прямо отримує фінансування від російського уряду для надання медичних послуг армії РФ.

Крім власне навколомедичної діяльності, Павло Савчук регулярно з’являється на російському федеральному телебаченні, зокрема на каналі "Росія 24", котрий вже десять років займається прокремлівською пропагандистською діяльністю. Цікаво, що Савчук очолив російський Червоний Хрест не так давно – в березні 2022 року, щойно російська армія вторглася до України.

Зараз у Савчука – нова роль. Як відомо, так звана "ПВК Вагнера", чиї бійці воюють проти ЗСУ на полях битв, залучає до воєнних операцій людей, хворих на СНІД та інші серйозні інфекційні захворювання. Про це, зокрема, заявив в ефірі "Єдиного телемарафону" Андрій Юсов, представник пресслужби ГУР МО України. Павло Савчук з російського Червоного Хреста саме й займається проблематикою ВІЛ в Росії, намагаючись вести пропаганду в тому дусі, що захворювання на ВІЛ-СНІД не є перепоною для того, щоб брати участь у "спеціальній воєнній операції". Але це, вочевидь, брехня, адже такі хворі потребують суттєвої й регулярної медикаментозної підтримки для зміцнення імунітету, в той час, як військові госпіталі, що лікують російських солдатів в Україні – в Криму, на Донбасі – переповнені пораненими й точно не можуть надати необхідну допомогу ВІЛ-інфікованим бійцям.

Насамкінець, Савчук важливий для Кремля та Міноборони РФ як активний представник російського волонтерського руху. Ще з часів 2014-2015 років, коли російська армія вперше вторглася до України, Кремль знає, наскільки потужну підтримку для ЗСУ надають українські волонтерські організації та рухи. Саме тому Кремль хоче показати, що і в Росії існує волонтерський рух. Цю місію взяв на себе Павло Савчук, представляючи себе дуже часто саме як "волонтер".

Павло Савчук очолив російський Червоний Хрест в березні 2022 року, щойно російська армія вдерлася до України

Міноборони РФ, до речі, давно намагається сформувати мілітарні молодіжні організації, котрі могли б постачати волонтерів як для військової служби, так і для інших занять, що можуть мати воєнне застосування. Так, міністр оборони РФ Сергій Шойгу ще напередодні війни виступив перед представниками молодіжного табору на озері Селігер у Тверській області, мотивуючи їх вступати до російської армії.

Пізніше, саме за допомогою відео з заявами представників міського військкомату у Твері Міноборони РФ намагалося мотивувати російських чоловіків погоджуватися на мобілізацію, аби взяти участь у війні в Україні.

Зараз дуже важливо, щоб міжнародна організація Червоний Хрест максимально відмежувалася від того, що робить Павло Савчук та так званий "російський Червоний Хрест". Ця діяльність не має нічого спільного ані з гуманітарними цінностями цієї поважної міжнародної організації, а ні навіть зі здоровим глуздом.

Дійсно, існує потреба знайти серед представників російського громадянського суспільства тих, хто зможе взяти на себе гуманітарні антивоєнні ініціативи. Але після заборони діяльності російського дисидентського товариства "Меморіал" це вкрай важко, ще й лідер російської опозиції Олексій Навальний знаходиться в ув’язненні. Та Павло Савчук – точно не той представник російського громадянського сектору, який може стати голосом антивоєнних настроїв у російському суспільстві.

Савчук – виконавець волі Путіна та Кремля, а бренд Червоного Хреста є для нього лише інструментом, щоб підтримати дії російської армії в Україні. Це неприпустимо і має бути засуджено на міжнародному рівні.