Блогер і письменник Юрій Гудименко закликав до ухвалення низки радикальних рішень щодо проросійських депутатів

Я не розумію.

Я не розумію, чому депутати проросійської партії ОПЗЖ сидять у Раді, а не в тюрмі.

Я не розумію, чому представники ОПЗЖ, "Партії Шарія", інших проросійських сил сидять у міських і обласних органах влади.

Я. Не. Розумію.

Цих людей ніхто не примушував вступати до лав проросійських сил. Вони самі, добровільно, все усвідомлюючи брали партійні квитки, вішали значки на груди, поширювали російську пропаганду, подавали і голосували за антиукраїнські законопроекти. Вони виступали на телебаченні і пишалися тим, що вони проти України, проти Збройних Сил України, проти всього українського.

Я покладаю на них частину провини за війну. Я вважаю, що вони з ніг до голови забризкані кров‘ю українців. Я вважаю, що вони винні. Я звинувачую їх у цьому.

Те, що ці партії юридично заборонені, не змінило нічого по факту. Всі їхні депутати на місці – окрім тих, що переїхали на окуповані землі і стали там керувати від імені ворога. Вони просто позмінювали назви. Зкинули шкіру, як змія.

Всі вони тут, у владі. Шуфрич, Бойко, Рабинович, Льовочкін і всі інші. І вони вважають, що їхне місце у парламенті. Вони вважають, що їм нічого не буде.

Я вважаю інакше.

Я звертаюся до всіх, від кого це залежить, з вимогою зробити те, що мало бути зроблено роки тому: відкрити провадження проти всіх народних депутатів ОПЗЖ по відповідних статтях. Їхня антиукраїнська діяльність має бути оцінена та зважена на вагах українським правосуддям. А обвинувальний вирок, згідно Конституції, є підставою для позбавлення депутатського мандату.

А так як розслідування та суд це процес тривалий, а провина зрозуміла, я вимагаю негайно включити всіх депутатів ОПЗЖ у санкційні списки, заарештувати їхні рахунки та майно і не дати їм тим самим можливості заткнути грошима роти суддям та прокурорам. Я наполягаю, що жодні політичні вигоди від голосів у парламенті, жодні кулуарні домовленості, жодне кумовство не мають заважати справедливості.

Вони самі склали списки ворогів України. Ці списки – партійні. Вони самі записувались у ці списки, робили це добровільно і з задоволенням. Тепер ми маємо відпрацювати ці списки згори вниз, з парламенту і до місцевих рад. Всіх і кожного.

Ви підтримаєте?

Публікація Гудименка