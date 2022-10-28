Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, ексчлен української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш вважає, що країну-агресора необхідно реформувати

У п’ятницю, 28 жовтня, Україна відзначає чергові роковини звільнення від німецько-фашистських загарбників. У своєму традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський провів чимало аналогій між тим, як українці боролися з гітлерівцями у роки Другої світової – і як борються тепер з рашистськими загарбниками.

Як вийшло так, що наші народи, які тоді були пліч-о-пліч проти нацизму, виявилися зараз ворогами?

Думаю, причина скочування сучасної росії практично до нацизму криється в самій формі російської держави. Це – імперія. Причому повалена імперія після поразки СРСР у "холодній війні", яка закінчилася 1991-го розпадом Союзу.

Народ росії довгий час відчував себе скривдженим після фактичного програшу у війні.

Російська влада скористалася цією образою – і привела росію до того, чим вона стала сьогодні.

Неймовірно пощастило нам, українцям, що ми вийшли зі складу радянської російської імперії – колишнього Радянського Союзу. Залишся ми там, швидше за все, нічим би не відрізнялися від сьогоднішніх росіян.

Сама форма російської держави передбачає відсутність у неї демократії та всіх демократичних свобод, включаючи свободу слова, свободу совісті, верховенство права тощо.

І росія завжди буде такою, поки там збережеться імперська ідеологія.

Якщо ми хочемо справді убезпечити себе від росії, яка понад 300 років зазіхає на державність України, то нам потрібно думати не лише про те, як перемогти рф на своїй землі, а й про те, як реформувати її в принципі. Як звільнити народи, які вона колонізувала? Як позбавити її імперського статусу?

Тільки це уможливить демократію в росії.

Тільки це уможливить спокійне її існування поруч із демократичною Україною.