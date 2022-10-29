Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфа":

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що військова підтримка нашої країни є для Ізраїлю "найприроднішим вибором". Мовляв, через неї Ізраїль показав би ставлення до війни, розпочатої росією проти нашої країни. На думку Кулеби, Ізраїль змінить позицію щодо передачі Україні зброї.

Яке він поки що нам не передає.

Зазначу, що 1 листопада в Ізраїлі відбудуться п’яті за чотири роки парламентські вибори. Це говорить про тривалий період політичної нестабільності, турбулентності. До того ж, в Ізраїлі є сильний російський вплив і, на жаль, слабкий український. Не завжди вдало діє там і український посол.

Тому слова глави нашого МЗС Дмитра Кулеби, що Ізраїль все одно нам постачатиме зброю – скоріше декларація. А його критичні випади на адресу ізраїльського керівництва – данина часу. Адже потужні удари росіян, у тому числі за допомогою іранських дронів по критичних об’єктах української інфраструктури, треба чимось перекривати.

Ізраїль має набагато більший, ніж Україна, досвід публічної та непублічної дипломатії. І це дуже відчувається. Нам слід активно працювати у цьому напрямі, контактувати з Ізраїлем насамперед неформально. І, нарешті, використати те, що наш президент – єврей.

Він і сам це використовує. Цього тижня Володимир Зеленський звернувся до учасників Саміту демократії Haaretz, закликаючи Ізраїль визначитись – з ким він у цій війні.

Але наскільки це була успішна комунікація – сказати поки що складно. Розраховувати на те, що, скажімо, у листопаді ми маємо шанси отримати якесь озброєння з Ізраїлю, навряд чи доводиться. Політика працює дещо інакше.