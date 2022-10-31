Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов спеціально для "Телеграфу" розповів, коли та чому інтенсивність бойових дій може знизитися

У понеділок, 31 жовтня, Україна переживає 250-й день від початку широкомасштабного російського вторгнення.

Воєнні дії перебувають на етапі контрнаступу української армії – і цей визвольний етап триватиме до повного відновлення контролю за українською територією.

Завдання російської армії – утримувати захоплені регіони, окопуватись, періодично контратакувати на локальних ділянках. Мобілізація новобранців має допомогти у виконанні цього завдання, хоча навчання та екіпірування нових солдатів залишається на дуже низькому рівні. Політичне завдання для російського керівництва – домогтися тимчасового перемир’я із збереженням контролю над захопленими районами Донбасу та сухопутного коридору на Крим.

Значним ризиком залишаються удари по українській енергетичній інфраструктурі. Після попередніх масованих ударів по цивільних об’єктах України президенту Володимиру Зеленському вдалося домогтися постачання союзниками сучасних протиповітряних та протиракетних систем. Досі вони не погоджувалися на надання такої серйозної техніки, але тепер це багато в чому допоможе мінімізувати наслідки ударів по енергетиці.

Цього року є шанси на визволення Херсона, проте протягом сезону дощів та зимових місяців інтенсивність бойових дій може знизитися.

Заходу буде важко досягти тотальних обмежень на експорт російської нафти, але навіть часткове ембарго і встановлення верхньої планки цін вимагатиме пошуку обхідних шляхів – і таким чином знижуватиме прибуток російських компаній. Для покриття економічних витрат росія продовжує використовувати резервні фонди, які поступово вичерпуються. До весняної військової кампанії рф не зможе знайти додаткові кошти, техніку і досвідчений особовий склад для зміни ходу війни.