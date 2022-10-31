Російський опозиціонер Ілля Яшин з сарказмом написав про "успіхи" диктатора

Декілька років тому Діма Гудков розповів мені одну історію зі своєї юності. Він відпочивав десь на півдні і ввечері подався на дискотеку. У розпал вечірки його друг вийшов надвір покурити та зачепився там язиками з місцевими пацанами. Слово за слово, і друг отримав по фізіономії.

Повернувшись до клубу з розбитим носом, він зустрів Діму. Той обурився, що наших б’ють, і обидва вибігли на вулицю, щоб взяти реванш. Але пацани на той час вже стрибнули у свою малинову "Ладу" і поїхали. Гудков з другом упіймали таксі і вирушили в погоню.

Наздогнали. Вийшли розібратися і... знову отримали по фізіономії. Але вже удвох.

Діма з властивою йому самоіронією назвав свою розповідь "таксі за п***лями".

Навіщо я це розповів?

Просто, чим довше я дивлюся на пригоди Путіна в Україні, тим частіше згадую цю історію.

За мат вибачте, — написав Ілля Яшин на своїй сторінці у соцмережі.