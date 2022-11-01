Український журналіст Юрій Бутусов пояснив особливості операції розвідки по знищенню російських гелікоптерів і чому це стало важливим успіхом

Одна з кращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни. Росіяни підтвердили знищення двох гелікоптерів на авіабазі у Пскові. Головне управління розвідки Міноборони України вчора заявило про підрив в ніч з 30 на 31 жовтня двох бойових гелікоптерів Ка-52 у Пскові, але відео або фото з місця подій не було. І ось зараз російська пропаганда змушена визнати — гелікоптери знищені. Відстань 600 км від України, але диверсанти пройшли на територію особливо важливої військової бази, непоміченими пройшли на стоянку гелікоптерів, встановили чотири вибухових пристрої, тобто витратили деякий час, установили таймер і також непомітно залишили територію авіабази. Російські спецслужби не змогли їх помітити.

Кирило Буданов, можна сказати, закрив гештальт. Нагадаю, група Буданова у 2016-му році проникла у Крим з метою здійснити диверсію на базі полку гелікоптерів під Джанкоєм, але група була викрита ФСБ і була змушена прорватись в Україну з боєм, знищивши командира російського спецназу.

Але минуло шість років, і ГУР все ж таки знищив російські бойові гелікоптери прямо на базі. Кожен гелікоптер Ка-52 коштує 16 мільйонів доларів, але питання навіть не в ціні, Росія не має технологічних можливостей відновлювати втрати своєї авіації, швидко відновити такі втрати росіяни не зможуть.

Блискучій успіх української розвідки, і болюча поразка Росії.