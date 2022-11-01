Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк упевнений, що до кінця війни залишилося не так довго, ймовірно, вона завершиться вже наступного року.

Як я собі уявляю майбутнє.

Відразу уточню, це не пророцтво та не наукове дослідження, просто набір моїх особистих відчуттів.

До кінця року буде звільнено правобережжя Херсонської області.

На початку 2023 Росії знову доведеться проводити масову мобілізацію. Вона пройде складніше, ніж осіння, бо потенційним мобікам та їхнім родичам вже буде зрозуміло, що мобілізованих відправляють тупо вмирати без необхідного навчання, озброєння та навіть харчування.

Кризові моменти в РФ наростатимуть у різних сферах, будуть незадоволені і народ, і "верхівка".

Навесні Путіну знову доведеться замислитись, що робити. Розгром уже маячить, а як його уникнути без нового розмахування ядерною палицею — неясно.

Яке рішення ухвалить Путін — я хз. Але впевнений, що #рашіпи*да можлива вже 2023 року.

Ситуацію в РФ можна буде порівняти з повітряною кулькою, наповненою проблемами. Ясно, що якщо її надувати все більше і більше, вона лусне. Але в якому місці вона порветься, передбачити неможливо.

Загалом, я чекаю, що війна закінчиться 2023 року.