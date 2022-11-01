Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський поділився з "Телеграфом" важливими висновками

Після 250 днів з початку повномасштабного російського вторгнення, після восьми років власне війни можна зробити низку висновків, важливих з правозахисної та власне з безпекової точки зору.

Висновок перший. Система міжнародного права та міжнародних організацій – слабка. За фактом ми побачили, що, якщо агресор хоче розпочати війну, він це робить. І жоден міжнародний інститут не може його стримати. Виходить, що на міжнародній арені будь-хто може вчиняти злочини, не несучи покарання. Якщо порівняти з життям у звичайному суспільстві – хтось може просто ходити вулицею, грабувати, вбивати, а правоохоронні органи не можуть нічого з цим зробити. Розводять руками.

Отже, треба реформувати такі правоохоронні органи. Отже, потрібно реформувати міжнародну систему, якщо запобіжники для запобігання конфліктам або їхнього швидкого припинення не працюють.

Висновок другий. Витоки російської агресії лежать досить глибоко. І все почалося навіть не з 2014 року, а приблизно з 2005-го, коли було зареєстровано громадську організацію "Донецька республіка". Багато в чому вона у 2014 році стала основою для створення так званої "ДНР". Можна копнути і ще глибше. рф десятиліттями засівала Україну проросійськими партіями, агентами політичного впливу Кремля. І якщо ми до кінця цього не викорінимемо зараз, то в майбутньому вони нас не пожаліють. Так, план росіян щодо бліцкригу провалився, вони відступили, але не пішли. Так, проросійські партії в Україні заборонили, але їхні члени нікуди не поділися. Так, деякі змінили позицію. Але лише тому, що їм дали таку команду з Москви, бажаючи залишити тут ці міни сповільненої дії. Залишаються окремі проросійські політики, бізнесмени, представники медіа, так звані "експерти" тощо. І якщо ми не проведемо тотальну люстрацію, не переформатуємо політичний та суспільний простір, то навіть після нашої перемоги на полі бою ці агенти впливу ворога підточуватимуть основи нашої державності, незалежності, суверенітету. Створюючи ґрунт для нового вторгнення. Потрібен механізм, який остаточно викоренить в Україні діяльність агентів рф.

Висновок третій. Україні слід у рази активніше працювати на зовнішній арені. Ми дуже слабо опрацьовуємо потрібні меседжі. Наприклад, на тимчасово окупованих територіях Федерація незалежних профспілок рф прийняла до своїх лав профспілкові організації Донецької, Луганської та Запорізької областей. Минулого тижня представник Всесвітньої федерації профспілок приїжджав до Луганська. При цьому окупаційна влада росії примусово мобілізувала сотні тисяч робітників на тимчасово захоплених територіях — і відправила їх на вірну смерть. рф завжди була сильна в лівому політичному просторі світу. І нам потрібно бити її, зокрема, там. Розгорнути весь світовий робітничий рух проти рф. Показувати, як вона примусово кидає у топку війни членів профспілок, робітників. Тим самим ми відкриємо проти росії ще один фронт.