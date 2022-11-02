Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") вважає, що росії незабаром знадобиться нова мобілізація

Частково мобілізовані нині виконують роль заповнення нестачі особового складу підрозділах, потребують виведення на відновлення боєздатності, без цього самого виводу.

Підрозділ втрачає боєздатність у зв’язку з серйозними втратами в особовому складі та техніці. Для відновлення його виводять із зони бойових дій, замінюючи іншою. Але російське командування не може дозволити собі таку розкіш, оскільки немає підрозділів на заміну. Воно намагається всі підрозділи тримати в зоні БД, навіть ті, що втратили боєздатність, а чмобіков безпосередньо завозить до ЗБД і заповнює нестачу особового складу.

Таким чином, вирішуються проблеми з компенсацією втрат в особовому складі, але не технікою. Тобто підрозділ по суті не відновлює боєздатність. Воно отримує недосвідчену біомасу, яку в стислий термін перемелюють ЗСУ.

Але найцікавіше те, що це саме командування РОВ, здійснюючи такі фінти, змушують підрозділи, що "відновили боєздатність" таким чином, відразу ж іти в наступ. Тобто, чмобиків привозять і одразу ж кидають у м’ясорубку.

З таким підходом у росії скоро почнуть наступну часткову мобілізацію, оскільки цей набір може закінчитися до початку 2023. Хоча, юридично, вони цю не завершили.