Поки рф не виведе війська з території України сенсу в реальному переговорному процесі з агресором у Києва та наших західних союзників немає

У Washington Post з’явилася стаття, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито приватно просить керівництво України продемонструвати відкритість до переговорів з росією, а також скасувати рішення про неучасть у переговорах, поки путін залишається при владі.

Зазначається, що Штати хочуть не переговорів, а зобразити відкритість до них. Щоб заспокоїти деякі "стурбовані" країни, які залежать від росії у продовольчому плані.

Але, по-перше, для зміни публічної риторики Зеленському потрібні підстави, які може надати лише росія. А вона їх не надає, а лише посилює несприйняття українським народом переговорів із путіним знищенням нашої інфраструктури.

По-друге, заспокоїти "стурбованих" можна непублічними сигналами, для цього не обов’язково змінювати публічну риторику. Тим більше, що переговори між Україною та росією і так точаться: їх результатами є регулярні обміни полоненими. Отже, чиєсь "занепокоєння" – це не питання переговорів, а питання дипломатичної роботи з цими країнами, – мабуть, її недостатньо.

А, по-третє, Україні вигідне це занепокоєння, оскільки ці країни, бачачи незламність України, повинні будуть думати про відмову від залежності від росії, що послабить вплив Москви у світі.

Якщо ж розглядати питання переговорів із росією взагалі, то воно має вирішуватися, виходячи з доцільності. І Зеленський, і Байден розуміють, що поки путін при владі, він не змінить своєї мети зі знищення державності України – це для нього питання принципу та політичного виживання! Відповідно, всі його дії, у тому числі й переговори, можуть бути спрямовані лише на реалізацію цієї мети. А для Києва було б не дуже розумно підтримувати його у цих діях.

Тому ми можемо неофіційно подавати сигнали про готовність до переговорів, але поки росія не змінить своїх цілей щодо України, не продемонструє це виведенням своїх військ з української території, сенсу в реальному переговорному процесі з агресором у Києва та наших західних союзників немає. Як тільки росія продемонструє зміну своїх цілей щодо України, тоді сенс з’являється, і задля порятунку життів його потрібно буде реалізувати. Але це можливо тільки коли в росії не буде путінського режиму, який об’єктивно зробив нині знищення України основою своєї внутрішньої та зовнішньої політики.