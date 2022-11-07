Інвестиційний банкір Сергій Фурса розкритикував тих, хто вважає, що відключення електроенергії в Україні не пов’язані з російськими обстрілами і показав, як це транслює російські наративи.

Не можна все списувати на війну.

Як виявилось, такі люди існують. Щиро кажучи, особисто я таких не знаю. Але все більше чую оповідань, про незадоволених із чатиків ОСББ та подібних груп спілкування, де люди обурюються з приводу відключення світла. Зв’язуючи це зовсім не з російськими обстрілами.

Чесно кажучи, не хочеться вірити, що в країні так багато ідіотів. Але правда у тому, що їх багато. Правда в тому, що люди дозволяють обурюватися у зв’язку з відключенням світла, заявляючи, що не можна все списувати на війну. А хтось взагалі потребує доказів, що електростанції розбомбили.

І відразу хочеться запитати "а чи багато у вас було відключень світла до війни"?

Напрочуд, Росія цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі. І сама у цьому зізнається. Відкрито. Публічно. Логічний результат – проблеми з енергетикою. Але для деяких корисних ідіотів цей логічний зв’язок не очевидний.

І це є російська пропаганда. Чи результат роботи російської пропаганди. "Все не так однозначно". "Вас обманюють", "нікому не можна довіряти". Ці меседжі роками роздмухувала російська пропаганда, підтримуючи конспірологічні теорії у всьому світі. У результаті ми бачимо, до речі, що всі ці різномасні конспірологи, від антивакцинаторів до поборників плоскої Землі зараз і є базою противників підтримки України. Це дуже чітко показують соціальні опитування на Заході, від Канади до Німеччини.

Підрив довіри – ось куди б’є російська пропаганда. Завжди. Використовуючи, що люди не схильні вірити у політиків. Особливо люди в Україні. І ось уже люди починають говорити про те, що, можливо, світла немає не тому, що Росія бомбить, а тому що Україна продає електроенергію за кордон. Це не правда. Наразі немає експорту. Але ж можна сказати, що є? Можна у цьому сумніватися. А далі йди перевір. Доведи швидко і прямо зараз, що Земля не пласка, а Україна під час блекаутів продає електроенергію поляками. І значить світла немає, бо бариги наживаються на війні і українцям не вистачає?

Тим більше, що влітку Україна справді експортувала електроенергію. У той момент, коли в країні не було її дефіциту. Але як тільки Росія почала обстріл, експорт припинився. І так, електроенергія – це не картопля, яку можна сховати у льох. Її не можна накопичити на користь у великих кількостях. Принаймні доти, доки Маск не побудує всюди свої акумулятори.

Правду кажучи, Україна проходить війну набагато краще за очікування. У тому числі й українська економіка. І якщо ви під час війни з величезною Росією страждаєте лише тому, що у вас немає 4 годин світла, то, здається, хтось зажерся.

І так, іноді відключення світла йдуть не за графіком. Звісно, це неприємно. Але хотілося б подивитися на людей, які прокинулися б у палаючій будівлі і потім самі себе дорікали, що якось не раціонально гасили вогонь, що забули одягнути краватку і опинилися на вулиці в шкарпетках різного кольору.

Росія намагається створити в Україні техногенну катастрофу І це не дуже стандартна ситуація для енергетиків. Тому так, все не може йти за планом. Сюрприз сюрприз.

І ось парадокс. Люди сидять без світла, бо Путін наказав розбомбити інфраструктуру в Україні. І ці люди починають говорити те, що хоче Путін. Майже його словами. І ми ще сміємося з німців? Це ми ще обурюємося над словами Папи Римського ? Це нам не подобається Червоний Хрест?

До війни, під час війни та після війни у нас присутній дефіцит. Дефіцит критичного мислення. Дефіцит здорового глузду. І з цим дефіцитом упоратися набагато складніше.