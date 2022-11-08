Радник міністра оборони України Олексій Копитько розповів про подальші плани Міноборони щодо постачання озброєнь

Сьогодні в Україну зайшли перші 2 комплекси NASAMS, а також Aspide.

Нагадаю. У серпні 2021 р. тоді ще віцепрем'єр Олексій Резніков під час візиту до США порушив тему передачі Україні засобів ППО. Звучали різні формати, зокрема – розміщення американських розрахунків у форматі "не-баз" (щоб не порушувати Конституцію).

Тоді альтернативно обдарована публіка в Україні організовано посміювалася. Мовляв, жартувати будьте ласкаві, яке ППО/ПРО?

У листопаді 2021 р. (рівно рік тому) під час візиту до Вашингтона вже у статусі міністра оборони Рєзніков просив передати Україні стінгери. Тоді була відповідь – це неможливо. Неможливо і все…

Перші 100 стінгерів з’явилися наприкінці січня 2022 року (з Литви з дозволу США).

На сьогодні отримані (якщо умовно розставити по ешелонах):

0) ПЗРК — Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak;

1) ЗРК і ЗАК — Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide, Gepard. На підході Crotale.

2) (умовні "БУКи") — ЗРК IRIS-T, NASAMS. На підході Hawk.

3) (умовний С-300) активно дискутується в прикладному контексті SAMP-T.

Плюс куплено-отримано низку систем радянського зразка.

Щодо вітчизняних ЗРК поки що нічого говорити не буду, всьому свій час.

Про якесь насичення поки не йдеться, коштів ППО/ПРО явно недостатньо. Але головне — відбувся тектонічний зсув. Далі буде лише посилення.

З одного боку – це тішить.

З іншого боку — прозрілі західні діячі викликають вкрай змішані почуття. Бо сьогодні вони говорять тими словами, що їм адресували рік тому. Ось прямий до літери. І у цього прозріння страшна ціна.

Робота продовжується. Наступна мета – літаки.