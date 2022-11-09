Не пишіть, що "росіяни самі пішли із Херсона". Це не правда - Юрій Гудименко
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Співзасновник партії "Демократична сокира", командир саперного підрозділу ЗСУ Юрій Гудименко нагадав, що за будь-яким відступом окупантів стоїть титанічна робота українських захисників
Будь ласка, не пишіть: "росіяни самі пішли з Херсону".
По-перше, це неправда. Ще не пішли. Цьому немає підтверджень. Більше того, саме зараз на тому напрямку тривають важкі бої.
По-друге, це теж неправда. Росіяни не пішли самі з Київщини, не пішли самі з Сумщини, з Харківщини, з Черніговської землі. Вони пішли, бо ми не залишили їм вибору.
Але за кожним клаптем землі, з якого вони пішли "жестом доброй воли", стоять життя бійців ЗСУ. Стоять цистерни поту волонтерів. Стоять подвиги херсонських і мелітопольських партизанів, стоїть громадянський опір тисяч людей, стоять безсонні ночі комунальників, стоять зусилля дипломатів, стоять ваші, особисто ваші піт та сльози.
Кожен звільнений метр землі – це спільний бій, який веде українська нація проти окупанта. І за кожен метр ми платимо ціною, вище за яку немає.
Тому – не "пішли самі". Витиснуті. Викинуті. Відсунуті.
Нами з вами.
Джерело: пост Юрія Гудименка у соцмережі Фейсбук
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