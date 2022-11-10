Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука спеціально для "Телеграфу" прокоментував дії ЗСУ на Херсонщині

Ми увійшли у 260-й день від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну з приємними новинами. Окупанти відступають на Херсонщині, визнавши, що не спроможні втримати власне Херсон.

Треба розуміти, що ввечері середи, 9 листопада, росіяни лише оголосили про наказ щодо відведення військ на лівий берег. Зрозуміло, що таке чисельне скупчення військовослужбовців та техніки вивести миттєво неможливо. Та ми й не дамо противнику це так просто зробити, адже контролюємо шляхи відступу.

Російські генерали під час вчорашньої наради щодо відходу публічно повідомили, що ті підрозділи, які будуть виведені з Херсона, мають намір перебазувати на східний напрямок. Тобто йдеться про Донецьку та Луганську області, де йдуть жорстокі бої.

Водночас приблизно о пів на дев’яту вечора почали надходити повідомлення з Каховки, Херсона, інших населених пунктів, які поки що підконтрольні росіянам, про масові та сильні вибухи. А близько дев’ятої вечора пішли відео, в яких зафіксовано обстріл колон російської військової техніки. Схоже, ЗСУ не дають окупантам спокійно передислокуватися з Херсонського на інші напрямки ліній фронту.

Ще в червні-липні, під час перебування на одному з телеканалів, я говорив, що в мене є впевненість – ЗСУ звільнятимуть Херсон не шляхом лобового штурму, який загрожує масовими руйнуваннями та жертвами, а тонкими діями, обходячи його, беручи під вогневий контроль склади та переправи, фактично змушуючи окупантів під загрозою оточення залишити місто. І я щасливий, що так і сталося.

Цікава хвиля вже в росЗМІ: мовляв, "хохлам нема чим пишатися, вони Херсон не відбили, ми самі пішли, битви не було". Ну що тут скажеш? Ідіоти. У тактиці українців та росіян є важлива відмінність. На прикладі Херсона це чітко видно. Досягати своїх цілей руйнуваннями міст та вбивством десятків тисяч мирних мешканців та власних військовослужбовців – це способи росії. А існують інші методи досягнення мети. І я пишаюся тим, що нашому військовому командуванню вдалося продемонструвати саме такі методи визволення міст.