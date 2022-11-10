Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда спеціально для "Телеграфу" роз’яснив ситуацію з переговорами та закликами до них

Останнім часом знову актуалізувався переговорний кейс. З США звучать заяви про якесь "вікно можливостей" для переговорів України з рф. Періодично висловлюється на цю тему Туреччина. Знову активізувалися європейські політики, той самий Макрон. Ватикан запевняє, що готовий виступити посередником на переговорах між Києвом та москвою.

Є низка складових для розуміння ситуації з переговорами та закликами до них.

Перше. Коли говорять про публікації в даному ракурсі в західних медіа чи про тиск з боку Заходу на Київ, треба розуміти, що переговори як такі – це елемент західної політичної культури. Тобто США, ЄС не можуть не закликати до переговорів. Це звичний їм спосіб мислення і дій.

Друге. Україна може вести зараз переговори лише за певних умов. І вони неодноразово озвучувалися, зокрема президентом та представниками його Офісу. Мова, як мінімум, про звільнення всіх окупованих рф територій та припинення бойових дій.

Третє. Предметом переговорів можуть бути компенсації з боку росії, повернення вивезених на її територію громадян України, наших культурних та історичних цінностей. Хоча б позначення кроків для стабілізації стосунків. Втім, говорити про нормалізацію відносин у найближчому майбутньому не доводиться.

Відповідно, зараз переговори між Києвом та москвою – нереалістичні. У цих умовах вони необхідні виключно росії.