Радник міністра оборони України Олексій Копитько вважає, що через сильний поспіх росіяни роблять все більше і більше помилок

Рубрика "Назустріч переговорам"

Спостерігаючи за тушками російських солдатів, які намагаються досягти середини Дніпра, треба пам’ятати, внаслідок чого цей натовп опинився на правому березі.

10 липня почалися публічні подачі від української влади, як ми рішуче налаштовані звільнити "узбережжя". Їсти не можемо, так налаштовані. Навіть наказ ВГК є відповідний. Міністр оборони сказав!

Напівпублічно і серед усіх можливих рядків доводилося, що подвиг потрібно здійснити до 24 серпня.

Що мотивувало російську сторону до дій з насичення правого берега військовими організмами, причому найбільш боєздатними.

Після цього за справу взялися наші воїни, які весь період публічних танців готувалися. Далі ви знаєте. Наша армія дуже здивувала всіх у Харківській області. Вистояла у Донецькій та Запорізькій областях. А зараз доводить до логічного завершення правому березі.

Минуло рівно 4 місяці.

Великі звершення – це результат злагодженої командної гри, де кожен робить свою частину роботи.

Нині новий раунд.

Найближчим часом буде дуже багато риторики та вкидань щодо переговорів-шмереговорів, договірняків, сценаріїв, зради, перемоги тощо. Все буде виключно із високопоставлених достовірних джерел.

Задля збереження психічного здоров’я у період має сенс уникати категоричності. І пам’ятати!

Є процес переговорів і ритуали, які його супроводжують. Вони вирішують своє завдання.

А є результат(и). І результат(и) не завжди лінійні та часто не в тих сферах, про які офіційно переговорюються.

У березні також були переговори. Бо вони були потрібні. А потім товариш Лавров почав ображатись, що українська сторона віроломно щось там передумала та образила його у найкращих почуттях.

Не потрібно великого розуму та проникливості, щоб накласти хронологію та побачити: тоді ж Міноборони розгойдувало історію з отриманням важких озброєнь західного образу. І розгойдало.

Результати – відомі. Учорашній 25-й пакет допомоги від США + внески від Норвегії та Нідерландів до фонду під егідою Британії – гарна ілюстрація.

В загальному. І тоді й зараз все визначить ситуація на полі бою. Тому головний фокус – посилення нашої армії та інших компонентів оборони.

Саме тому Росія прагне розмити цей фокус. Додати до нього більше інгредієнтів а-ля 1) зрив зернової угоди, щоб спричинити турбулентність та тиск на Європу; 2) удари по нашій інфраструктурі – щоб знову викликати кризу біженців з України тощо; 3) ракетно-дронові і можливо ядерні шашні з Іраном.

Поки що у них виходить гірше, ніж вони планували. Але ситуація, як і раніше, дуже непроста. Найжорстокіші бої у Донецькій області.

Тож бережіть емоції. Росіян дратує та дезорієнтує відсутність видимих ознак паніки у нас. Вони починають поспішати та помилятися. Давайте колективно допоможемо їм зробити черговий "жест доброї волі".

Джерело: публікація з фейсбук-сторінки Олексія Копитько.