Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов про відкликання акредитації у низки журналістів через роботу в деокупованому Херсоні:

Ось вже декілька днів однією з головних тем у медійній тусовці є ситуація навколо роботи журналістів у щойно деокупованому Херсоні. Річ у тому, що офіційно працівникам ЗМІ було заборонено знімати, як воїнів ЗСУ зустрічали у відбитому у росіян Херсоні через 8 місяців після окупації.

Основну увагу привернули представники американських CNN та Sky News, які проводили прямі трансляції на весь світ, показуючи, як радісно в Херсоні сприйняли своє звільнення. Багато хто з українських працівників медіа висловлював невдоволення, оскільки деякі іноземні та вітчизняні ЗМІ порушили правила та опублікували "заборонені" репортажі. Фото з Херсону облетіли всю планету та вже стали мемами.

Невдоволення тих, хто "грав за правилами" аргументовано тим, що ці правила не були однаковими для всіх. Після майже доби сперечань стало відомо, що працівників ЗМІ, які працювали в Херсоні у перший день звільнення, коли туди тільки зайшли військові, позбавили акредитації Міністерства оборони — вони більше не зможуть працювати в зоні бойових дій.

Серед них був і фотокореспондент "Телеграфу" Євгеній Завгородній.

"Фото про велику перемогу та особисту поразку. На цих знімках ви бачите радість мешканців Херсону, які зустрічають визволителів. А я бачу лист від Збройних Сил з позбавленням мене акредитації у зв'язку з "грубим порушенням", яке я отримав сьогодні вранці", — так він прокоментував це рішення.

Звільнений Херсон. Фото: Євгеній Завгородній, "Телеграф"

Євген, як і інші наші колеги, був одним з перших, хто потрапив у щойно звільнені Бучу та Ірпінь. Терміново поїхав в Чернігів, Суми, Охтирку та інші міста, як тільки російських військових вигнали з півночі нашої країни. Неодноразово відвідував прифронтовий Миколаїв, постраждалі від обстрілів Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут.

Звільнений Херсон. Фото: Євгеній Завгородній, "Телеграф"

Звільнений Херсон. Фото: Євгеній Завгородній, "Телеграф"

Шкода, що велике свято звільнення Херсону перетворилось на довгі обговорення щодо доцільності роботи журналістів на деокупованих територіях. Як головний редактор, я несу відповідальність за дії своїх колег та підлеглих. І сьогодні, як головний редактор, я хочу показати вам, як виглядає щастя.

Звільнений Херсон. Фото: Євгеній Завгородній, "Телеграф"

Це ті самі знімки, які наш фотокореспондент Євгеній Завгородній зробив у Херсоні і за які був позбавлений права працювати на війні. Вони про ПЕРЕМОГУ. Про поразку росіян і великий крок до головної ПЕРЕМОГИ України. Ми хочемо, що ці знімки бачив увесь світ.

Звільнений Херсон. Фото: Євгеній Завгородній, "Телеграф"

Звільнений Херсон. Фото: Євгеній Завгородній, "Телеграф"

Українські журналісти, як ніхто інший, розуміють, що таке війна. Розуміють всі ризики і знають, наскільки важливо показати світові те, що відбувається. А часто це зовсім неприємні, але потрібні речі: знищені міста, ексгумації братських могил, документування слідів тортур над нашими громадянами. Ми хочемо поважати встановлені правила, але водночас хочемо, щоб держава з повагою ставилась до роботи журналістів, не сприймала медійників ворогами.

Звільнений Херсон. Фото: Євгеній Завгородній, "Телеграф"

З моменту повномасштабного вторгнення вся українська медійна спільнота продемонструвала, що СПІЛЬНА ПЕРЕМОГА ДЛЯ НАС ВАЖЛИВІША ЗА ОСОБИСТИЙ ХАЙП. Наші ЗМІ показали, що є дорослими та виваженими. Особливо в питаннях, пов’язаних з війною.

Звільнений Херсон. Фото: Євгеній Завгородній, "Телеграф"

Ми звертаємось до Міністерства оборони та всіх тих, хто приймає відповідні рішення, з проханням переглянутиз проханням переглянути рішення щодо позбавлення акредитації нашого кореспондента Євгенія Завгороднього та всіх тих, хто набрався сміливості та вирушив у Херсон 12 листопада. Також ми пропонуємо переглянути механізм роботи журналістів на звільнених територіях та спільно випрацювати рішення, яке дозволить працювати всім нам і ефективно виконувати свої обов’язки. Наш обов’язок — показати правду. А правда в тому, що ми переможемо! І звільнених міст буде ще багато. Хотілось би, щоб в наступні міста і військові, і кореспонденти заходили разом, показуючи все те, що після себе залишає росія.