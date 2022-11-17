Медіаексперт Тетяна Попова спеціально для "Телеграфу" розповіла, чим викликане наполегливе бажання росії вийти на переговорний процес

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерал Марк Міллі запевняє, що росіяни з початку повномасштабного вторгнення в Україну не досягли жодної стратегічної мети, а тепер зазнають поразок ще й на тактичному та інших рівнях.

І він абсолютно правий. З початку широкомасштабного вторгнення росіяни в Україні не досягли жодної стратегічної мети. І отримують зараз практично регулярно тактичні та інші поразки. Власне, цим і викликано їхнє наполегливе бажання вийти на переговорний процес.

Вони, швидше за все, хотіли цього і раніше. Я впевнена, що росіяни й велику війну не планували. Сподівалися, що протягом лічених днів з початку вторгнення залякають українську владу – і зможуть домогтися переговорів на своїх умовах. Але їм це не вдалося. І довелося вплутуватися у тривалу війну на території України. І, як бачимо, російська контрактна армія виявилася до цього не готовою.

На першому етапі агресор навіть використав строковиків у війні проти України, що було негативно сприйнято в самій рф. А восени взагалі довелося оголошувати мобілізацію – що було ще негативніше сприйнято звичайними росіянами.

Гостро відчувається і брак озброєння, боєприпасів. Ті ж дрони російська влада змушена замовляти в Ірану, а озброєння, бойову техніку та боєприпаси – збирати по Білорусі та у Північній Кореї.

Все це говорить про те, що Москва не готувалася до довгострокової війни. Що там сподівалися за допомогою своїх операцій залякування швидко досягти запланованої мети, щоб Україна погодилася на їхні умови.

Отже, наголошую, Міллі абсолютно правий. Жодних своїх цілей росіяни в Україні не досягли. І у реальній війні вони програють. А тому воюють із мирними жителями, із громадянською інфраструктурою, сподіваючись зламати нас таким чином. Але нічого в них не вийде.