Блогер, публіцист та політичний діяч Віктор Трегубов переконаний, що українці повинні обрати більш чітку позицію у питанні падіння ракети на території Польщі, а не вигороджувати себе, як це зазвичай робить росія

Драма у кількох частинах.

Росія обстрілює Україну, Україна відстрілюється. Невідома ракета падає на території Польщі та вбиває двох людей.

Як би себе повели нормальні дорослі люди?

- Ох. Давайте дочекаємося результатів розслідування.

Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі?

- Ааааа! Ууу!!! Іііі !!! Стаття 5 НАТО! (спойлер — не була б застосована навіть у випадку, якби це справді була російська ракета, якби не було чітких свідчень, що обстріл спланований саме по території Польщі. Був прецедент у 1989-му, коли радянський літак після катапультування пілота долетів аж до Бельгії і вбив фермера в його ж домі. Ніц не було)

Поляки: чия ракета не була б, ми в будь-якому випадку не будемо звинувачувати Україну. Бо коли на дорогу вискакує ідіот, а водій звертає і влітає в іншу машину, винний ідіот, а не водій.

Як би себе повели нормальні дорослі люди при владі?

- Дуже прикро. Давайте дочекаємося результатів розслідування.

Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі, але все ж при владі?

- Та це точно не ми!

Тут усі, хто трішки розбирається, офігівають. Бо звідки може взятися така впевненість? Що, Україна не застосовувала комплекси С-300 в той день? Та наче застосовувала. Що, не буває випадків, що С-300 прилітає не туди чи не спрацьовує самознищення? Та бували, і не раз. І в України бували. Ну, себто, до розслідування таке стверджувати просто неможливо.

Потихеньку з'являється відео та фото з місця подій, починає працювати слідча група.

Американці: це таки українська С-300, але ми не звинувачуємо Україну.

Поляки: це таки українська С-300, але ми не звинувачуємо Україну і будемо допомагати їй ще більше.

Як би себе повели нормальні дорослі люди, незалежно від того, чи при владі вони?

- Якщо виявиться, що це наша ракета, ми маємо перепросити та компенсувати. Польща — наш друг та партнер, США просто зараз рятують нашу сраку.

Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі?

- Ааа, засцяли Росії війну оголошувати, то тепер на нас валять!!!

Як ведуть себе люди, що ще недостатньо дорослі, але все ж при владі?

- Ееее. Мммм. Нууу. Кгм. Подивимось.

Тут були матюки, я їх видалив.

Розумієте, в чому проблема. Якщо це виявиться наша ракета, а поки що все до того йде — проблема буде не в тому, що вона впала і вразила двох людей. Проблема буде в тому, що українці на рівному місці почали поводитися, як росіяни — оголосили себе невинними заздалегідь, вибудували багатоступеневу конспірологію та почали наїжджати на партнерів у відповідь, хоча ті не були в претензії і поводитися максимально гідно та стримано. Це не по-партнерському, це не по-дорослому. Це по-російськи, і це ганьба на рівному місці.

Так, я в курсі, що після висновків слідчої групи соцмережами будуть бігати стада конспірологів і волати, що це гадський Байден нас підставив, щоб Росії війну не оголошувати.

Але як же бридко. Особливо коли читаєш поляків та бачиш, в якому вони безмежному шоку. І не тільки від влади — на жаль, наші соцмережі там теж багато хто читає. Останнім часом я звик невимовно пишатися моєю країною. Але в цьому випадку — щиро соромно.

Джерело: Фейсбук-сторінка Віктора Трегубова.