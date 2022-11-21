Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" розповів, що спочатку окупанти мають залишити всю територію України

Цього місяця дуже активно мусується тема гіпотетичних переговорів між Києвом та Москвою.

Відповідні висловлювання звучать від представників США, Європи та Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що ми не підемо на укладання фатальних угод, на кшталт Мінських. Породивши істерику у російських офіційних осіб, включаючи главу МЗС країни-агресора Лаврова та путінського прессекретаря Пєскова.

Важливо розуміти, що на цьому етапі будь-які розмови щодо мирних переговорів – це антиукраїнські зусилля. Путінський режим не готовий ні про що говорити. Йому просто потрібна пауза, щоб згрупуватися та вдарити з новою силою.

До нашої ситуації дуже доречно підходить вислів 4-го прем’єр-міністра Ізраїлю, єдиної поки жінки-прем’єра цієї держави: "Не можна домовлятися про мир з тими, хто прийшов тебе вбивати".

Так що єдина тема переговорів з рф може бути – про репарації. І вже після того, як росіяни повністю покинуть територію України. Я маю на увазі – всі без винятку окуповані території, включаючи Крим та Донбас.

І коли я говорю про репарації, Україні потрібно просто правильно і аргументовано пред’явити агресорові "рахунок". Достеменно зрозуміло, що він буде величезним. А як, у які терміни буде розраховуватися за свої злочини росія – вже може бути предметом угод.

Кремль сьогодні не в такому психологічному стані, щоби вести подібні переговори. Тим більше, що російські війська залишаються на наших територіях, які (Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області) в країні-агресорі пооголошували своїми.

Тому, підкреслюю, на цьому фоні будь-які спроби затіяти переговори і весь тиск, який чиниться (у тому числі – під килимом, кулуарно) на політичне керівництво України – це однозначно антиукраїнські дії.