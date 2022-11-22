Заступник гендиректора телеканалу ATR журналіст Айдер Муждабаєв заявив "Телеграфу", що країна-терорист не повинна мати можливість пропаганди

Тиждень почався з низки неприємних новин для країни-агресора.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав заборонити пропагандистські канали росії по всьому світу через підбурювання на них до геноциду українського народу.

Адже там в ефірі відкрито закликають бомбити критично важливу інфраструктуру України, щоби створити нестерпні умови життя для мирного населення. І наполягають на нових ударах.

Також стало відомо, що на щорічну Мюнхенську конференцію з безпеки не запросили жодного представника офіційної влади росії. Мовляв, "пропаганди нам не треба".

Що ж, путін не залишає шансів своїм купленим чи ідейним прихильникам на Заході і не лише там. Його поведінка настільки жахлива, що західний світ, навіть у своїй не найсимпатичнішій частині, не може з цим миритися. Те, що творять росіяни в Україні, виходить за межі всього…

Країна, яка оголошує ціллю удари по енергетичній структурі іншої держави з метою заморожування мільйонів людей, яка свідомо створює продовольчу кризу, прирікаючи на голод мільярди, не повинна (це ж очевидно!) мати можливість пропаганди. І всі ці рашистські канали треба кінчати. Хоча деякі нарізки з російських політичних шоу, а то й заяв офіційних осіб, варто було б у топовий телевізійний час, з перекладом, транслювати європейському, американському, турецькому, африканському, іншому глядачеві. З усіма цими "знищити українців", "розбомбити Захід", "скинути ядерну бомбу", "випалена земля" тощо.

Ще момент. Парламентська асамблея НАТО визнала рф країною-терористом.

І чи це нормально – транслювати терористичні російські канали? Ту ж "Аль-Каїду" ніхто в Європі та США не транслював. Чому ж це дозволено росії, яка пропагує людиноненависницькі ідеї? Чому це дозволено державі, яка вчинила більше злочинів, ніж усі ісламісти разом?

Звісно, це нікуди не годиться! Звісно, це треба забороняти!