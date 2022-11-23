Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк пояснив, що бити по російських містах є злочином і це ніяк не вплине на співвідношення сил на фронті

Я розумію, що після обстрілів у всіх нерви не фонтан, але у мене теж так собі, тому:

Мене ЗА**АЛИ пропозиції вдарити у відповідь по російських містах "шоб знали", "шоб відчули" і т.п.

По-перше, це злочинно.

Саме через подібні злочини Росію зараз визнають державою-терористом. Хтось хоче, щоб і нас визнали? Ні? Ну так, бл*дь, що за ідіотські ідеї?

По-друге, це безглуздо.

Безглуздо, бо не впливає на співвідношення сил на фронті. Про це писалося 100 500 разів, коли обґрунтовувалася безглуздість російських ударів з військової точки зору. Ця логіка працює і у зворотний бік. Дивно, правда?

По-третє, це знову безглуздо.

Безглуздо, бо зараз ми не спостерігаємо черг до російських військкоматів. Усі зет-упороті туди вирушили ще навесні-влітку. Залишилися пасивні, котрі воювати бажанням не горять. Результат такого воювання ми бачимо у жалісливих відосиках та зведеннях Генштабу.

Так, в Росії хр*нова куча людей, що бурчать біля телевізора або в інеті про "проклятих хохлів", яких неодмінно треба розбомбити. Але їхнє бурчання в бажання воювати не трансформується.

А от якщо ми почнемо хр**чити по цивільному населенню, мотивація йти помститися різко зросте. І кому це, бл*дь, окрім Путіна, треба?

Тому, будь ласка, перестаньте нести хе*ню. Сил моїх читати нема.