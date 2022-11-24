Відомий український соціолог та захистник Сергій Штепа вважає, що Україна зараз багато в чому повторює долю Британії

Масовані ракетні обстріли призводять до ще більшої консолідації Українського суспільства, єдності на основі НЕнависті до рф та росіян…

Черговий раз, вже всьоме, рф массово вбиває цивільних, нищить українську інфраструктуру і спалює житлові будинки далеко за лінією фронту, в тилу. При цьому вже другий місяць ракетні удари по військових цілях майже НЕ здійснюються. Чому ж, терплячи поразки на фронті, росіяни нищать нашу енергетику, витрачають дефіцитні ракети на цивільні об’єкти? Відповідь у намаганнях вислужитися перед кремлівським диктатором і НЕ розумінні природи Українського спротиву.

Ще у 80-х роках у Радянському Союзі був проведений соціальний експеримент у трьох містах — Москві, Ленінграді і Києві. Якою буде поведінка пасажирів громадського транспорту, якщо на них тиснути, штовхати… Реакція була зовсім різною. У Москві починали лаятися, Ленінграді, переважно просто відходили, а у Києві — чим більше штовхали, тим БІЛЬШЕ ВПИРАЛИСЯ, мовчки…

Багато в чому ми повторюємо досвід Британії у Другий світовій війні — бомбардування лише підсилюють характер національного спротиву. Ніхто так багато не зробив для підсилення НЕнависті до росіі як путін.

Спитайте в херсонців чи хочуть вони у рф через три тижні повного блекауту…

Слава Україні! Тримаймося разом!

Джерело Facebook-сторінка Cергія Штепи