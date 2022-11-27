Екс-нардеп, експерт Українського інституту майбутнього президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов спеціально для "Телеграфу" дав прогноз на зиму

Цього тижня Україна вступила в десятий місяць протистояння широкомасштабної російської агресії.

На наступному ми вступимо у повноцінну зимову кампанію.

Після дев’яти місяців бойових дій війна переходить у формат протистояння на виснаження. І тут вирішальне значення має потужність економік.

Україна у своїй боротьбі спирається на економіку західних союзників, що має більший потенціал, ніж обмежена санкціями рф. Провести імпортозаміщення росіянам не вдалося, перевести індустрію на режим мобілізації – також.

Взимку перспективним напрямом українських військових операцій залишається територія Запорізької області із можливим виходом до Азовського моря. Так може бути перерізаний сухопутний шлях до Криму. Але й зараз більшість доріг та місць дислокації супротивника перебувають у досяжності українських далекобійних систем.

Російська армія, у свою чергу, продовжує атаки на Донеччині. Із величезними втратами серед мобілізованих. За ідеєю, ці атаки продовжаться і взимку, проте без великих шансів на просування.

Тим часом, на території Білорусі продовжується формування ударного угруповання. Проте нині його чисельність недостатня початку наступальних дій.

Невдачі на полі бою російське керівництво намагається компенсувати ударами по громадянам, по об’єктах, насамперед енергетичній системі. Проте ризики гуманітарної катастрофи не впливають на дипломатичні позиції України. Зате остаточно ізолюють рф від цивілізованого світу.

Президент Зеленський закликає виключити росію з G20, ООН та ОБСЄ, низка міжнародних організацій визнала рф спонсором тероризму.

Військовий та дипломатичний тиск на росію взимку посилюватиметься, проте цей процес буде поступовим – і закінчення війни може настати, на жаль, ще не скоро.