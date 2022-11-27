Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" проаналізував, як і чому українців намагаються знищити ще з часів Російської імперії

У суботу, 26 листопада, в Україні згадували жертви Голодомору 1932-33 років. Тоді від дій радянської влади загинули мільйони українців. Сьогодні аналогічне творить російська влада. І ці паралелі провів президент України Володимир Зеленський.

Те, що росія зараз творить в Україні – це справді продовження геноциду нашого народу, причому не лише часів Радянського Союзу, а й російської імперії. Тому що, за великим рахунком, йдеться про ідентичність росії. Хто вона? Звідки? І коли росіяни говорять про "єдиний народ" — це спроба привласнити собі чужу історію, чуже походження.

Саме з цим, на мою думку, пов’язані спроби винищення українців як нації, знищення України як держави спочатку російською імперією, а потім і СРСР – у тому числі Голодомором. Таким чином у 30-х роках "совєти" хотіли знищити український опір. Українську сільську буржуазію, яка насправді виборювала незалежність, охрестили "куркулями" і почали "розкуркулювати". Намагаючись знищити цей прошарок населення, який виступав проти насильницької "радянізації".

Зараз паралелі з тими часами більш ніж очевидні. Український народ, як завжди, хоче жити незалежно. Сам вирішувати свою долю. Росіяни, котрі не вміють так жити, як завжди, намагаються перешкодити і нам.

Позитивний момент, що парламенти низки країн почали визнавати Голодомор 30-х геноцидом українського народу.

А паралельно з цим Європарламент, Парламентська Асамблея НАТО, парламенти країн Балтії, Польщі, Чехії визнали росію державою-спонсором тероризму.

А дехто взагалі державою-терористом, з терористичним режимом.

На жаль, як і раніше, росіяни сприймають українців як націю, яку слід знищити.

Я дуже сподіваюся, що росія розпадеться на низку державних утворень. На мій погляд – це одна з основних гарантій у майбутньому безпеці для України, та й для всього світу. Але спершу нам треба перемогти агресора.