Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" розповів, що, окрім погоди, матиме серйозне значення

Цього тижня вже розпочнеться зима. І погодний фактор, як зазначали фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW), матиме серйозне значення для ситуації на фронті.

Нині наступати не можемо ні ми, ні противник. Як кажуть на війні, "краще мінус 10, ніж плюс 1". Тому що мокра земля – через дощі чи відлигу, не дозволяє переміщатися важкою технікою. Ті ж танки на полях застряють по башту. І треба чекати, коли земля промерзне.

Якщо у середині грудня будуть морози хоча б до десяти градусів, то можлива активізація бойових дій.

Також має значення фактор сніжності. Якщо буде багато снігу, це свої особливості. З одного боку, це роздолля для диверсійно-розвідувальних груп, з іншого – така погода демаскує техніку. Зрозуміло, що дрони є з обох боків. І на перший план виходять артилерійські дуелі.

Отже, специфіка війни взимку буде сильно прив’язана до погодних умов.

Щодо військово-політичного та економічного напрямів. Добре, що в листопаді вдалося продовжити зернову угоду – і морські коридори продовжують працювати.

Чудово і те, що ми отримали 18 млрд доларів допомоги від США. Це не в рамках ленд-лізу, це чисто на підтримку нашого бюджету. На підході й важлива допомога від ЄС (яку, сподіваюся, не блокуватиме Угорщина) – 18 млрд євро, але вже від Європи. Таким чином, Україна увійде у новий рік з ухваленим бюджетом, з гарантованою підтримкою, що бюджетний дефіцит буде погашено. І це чудовий результат.

Але важливо, щоб наше МЗС більш активно вело роботу, зокрема на американському напрямку – з тими ж республіканцями, які взяли під контроль Палату представників.

Вони начебто не проти того, щоб надавати допомогу Україні, але виступають за тотальний контроль над цією допомогою. І, гадаю, він буде не лише за передачею озброєння — тут і так все під жорстким контролем. А ось гуманітарка чи виділення коштів, які заходять до нас і стають бюджетними, – інша річ. Розтягувати гроші у нас вміють, і тут активізуватися мають антикорупційні організації, і не лише вони. Наше "Бюро аналізу політики", наприклад, вже активно працює у цьому напрямі.