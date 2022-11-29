Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, чим росія може вдарити по Україні

Інформація надходить з різних джерел, в тому числі з окупованої території.

На авіабазі "Енгельс-2" зараз сконцентровано приблизно два десятки стратегічних бомбардувальників.На підвісках деяких Ту-95МС вже споряджені ракети. Орки споряджають також і Ту-160.

Ракети підвозяться і до Севастопольської бухти.

На півдні росіяни підтягують комплекси С-300. Кілька установок помічені в Запорізькій області.

На півночі в Білорусі сконцентрована велика кількість "Іскандерів" та РСЗВ. Є ймовірність, що цього разу росіянам вдасться дотиснути Лукашенка, і той дасть дозвіл на застосування білоруських РСЗВ "Полонез".

Неможливо сказати, чи застосують весь цей арсенал. Так само, як неможливо сказати, коли застосують. Але ймовірність дуже висока.

Якщо будуть застосовувати, то можуть бити по українських цілях кілька днів поспіль. Кількома хвилями, щоб кожна наступна не дала Україні часу відновити те, що зруйнувала попередня. Це лише один з можливих сценаріїв.

Також вороги гарантовано будуть шукати наші системи ППО. Хлопці з Повітряних Сил, які зараз на бойовому чергуванні, це головна надія України. Тому велике прохання до адекватних людей не знімати і не викладати роботу систем протиповітряної оборони. А до неадекватних прийде Служба Безпеки.