Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" розповів, що змінилося у зовнішній політиці

До зими Україна підходить у досить напруженій атмосфері. При цьому у зовнішній політиці нічого кардинально не змінилося.

Країни Заходу продовжують військову допомогу. І, швидше за все, жодних змін на нас тут не чекає. Зокрема з боку США. Прозвучала заява голови тепер уже республіканської більшості в Конгресі Кевіна Маккарті, який наголосив, що вони продовжать військову допомогу Україні (як і очікувалося), але ухвалять низку законопроєктів для посилення контролю. А саме – як витрачаються кошти, які надають Україні з боку США. Щоб процедури були прозоріші.

Це навряд чи вплине на обсяги допомоги Україні. Але може їх трохи затягнути у часі через бюрократичні процедури. Не думаю, що це буде для нас критичним.

Це потрібно республіканцям, щоб показати своїм виборцям, що вони виконують свої обіцянки. А представники Республіканської партії багато уваги приділяли під час виборів темі витрат грошей з бюджету з огляду на економічні проблеми у Штатах.

Загалом щодо військово-політичної допомоги не чекаю якихось змін цієї зими.

Хіба що будуть серйозні кризи у країнах Європи. Або зима виявиться такою суворою, що ціни на енергоносії злетять до космосу.

Тоді деякі країни голосніше кричатимуть про необхідність перемир’я між Києвом і Москвою, хоча б на зимовий період.

Багато чого залежить від чинників, на які ми не маємо впливу.