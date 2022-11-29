Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" розповів про можливості такої зброї

У вівторок, 29 листопада, повітряні тривоги знову лунають по всій Україні.

Раніше про ймовірність нових ракетних ударів з боку рф попереджала українська влада.

Цікаво, що напередодні секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данилов назвав найефективнішим вирішенням енергетичної проблеми для нашої країни – надання ракет дальністю 800 і більше км. За його словами, це дозволить значно заощадити на генераторах.

Тим самим Данилов тонко натякає партнерам на надання зброї, яка могла б вразити аеродром в Енгельсі (Саратівська область, рф), звідки стартують стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

На території нашої країни можна знайти точку, від якої відстань до Енгельса складала б 800 км. Справді, куди простіше знищити аеродром і ліквідувати загрозу в зародку, ніж послідовно збивати десятки крилатих ракет, а потім ще боротися з наслідками влучень.

Чи дадуть нам таку зброю, чи ні – інше питання. На жаль, ми поки що не бачимо навіть ракет із дальністю дії до 300 км, тому що наші партнери бояться надмірної ескалації з росією.