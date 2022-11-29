Скільки ракет у путіна та скільки обстрілів України ще чекати: простий арифметичний підрахунок - Роман Шрайк
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Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк порахував, скільки ракет залишилося в росії і скільки масованих атак вона ще може здійснити по українським містам
Про обстріл. Давайте трохи побуду арифметичним експертом.
З 10 жовтня, коли рашисти почали цілеспрямовано знищувати українську енергетичну інфраструктуру, було 6 масових обстрілів:
10 жовтня, 11 жовтня, 22 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада, 23 листопада.
Як можна побачити, найчастіше проміжки між обстрілами становлять 8-15 днів.
22 листопада Міноборони опублікувало дані про залишки, витрату та виробництво ракет.
Росія веде обстріли енергетичної інфраструктури переважно трьома видами ракет: Калібр, Х-101, Х-555. Тому має сенс зосередитись на них.
• Перед вторгненням вони мали 500 Калібрів, 144 Х-101, 300 Х-555.
• На 18 листопада залишалося 229 Калібрів, 132 Х-101, 150 Х-555.
• Х-555 вони вже не виробляють, а Калібрів та Х-101 за 9 місяців зробили по 120 штук (по 13 штук на місяць).
• За інформацією ГУР МО, 30% ракет вони повинні тримати в резерві. Це не стосується Х-555, що вже не виробляються. Тобто кількість Калібрів та Х-101 не повинна падати нижче 150 та 43 штук.
Рахуємо.
Станом на 18 листопада в сумі залишалося 511 ракет, які використовуються для обстрілів енергетичної інфраструктури. 67 було витрачено під час атаки 23 листопада. 193 потрібно тримати як НЗ.
Це означає, що "під рукою" у Путіна 251 ракета.
Тобто можна 5 разів обстріляти енергоінфраструктуру 50 ракетами.
Якщо стріляти з періодичністю раз на 12 днів, це 2 місяці обстрілів.
За ці 2 місяці російська військова промисловість вирве з себе ще близько 50 рекет. Тобто вистачить ще один 50-ракетний обстріл.
Разом. Росія здатна провести 6 обстрілів за 2-3 місяці із залпами по 50 ракет за раз. Після чого зможе випускати лише 26 свіжозроблених ракет на місяць.
Фінальні ремарки:
• Нагадаю, що не військова аналітика, а арифметична. Лінійне продовження того, що ми вже бачили. А життя та війна, як правило, не лінійні.
• Ця арифметика показує, що ми маємо 6 обстрілів енергетичної інфраструктури позаду і може бути ще стільки ж попереду.
• Ні, це не означає, що вони зможуть знищити все. Не зможуть. Зиму ми із проблемами, але переживемо. А от у якому стані через 3 місяці буде російська армія – велике питання.
Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.
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