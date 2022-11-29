Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк порахував, скільки ракет залишилося в росії і скільки масованих атак вона ще може здійснити по українським містам

Про обстріл. Давайте трохи побуду арифметичним експертом.

З 10 жовтня, коли рашисти почали цілеспрямовано знищувати українську енергетичну інфраструктуру, було 6 масових обстрілів:

10 жовтня, 11 жовтня, 22 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада, 23 листопада.

Як можна побачити, найчастіше проміжки між обстрілами становлять 8-15 днів.

22 листопада Міноборони опублікувало дані про залишки, витрату та виробництво ракет.

Росія веде обстріли енергетичної інфраструктури переважно трьома видами ракет: Калібр, Х-101, Х-555. Тому має сенс зосередитись на них.

• Перед вторгненням вони мали 500 Калібрів, 144 Х-101, 300 Х-555.

• На 18 листопада залишалося 229 Калібрів, 132 Х-101, 150 Х-555.

• Х-555 вони вже не виробляють, а Калібрів та Х-101 за 9 місяців зробили по 120 штук (по 13 штук на місяць).

• За інформацією ГУР МО, 30% ракет вони повинні тримати в резерві. Це не стосується Х-555, що вже не виробляються. Тобто кількість Калібрів та Х-101 не повинна падати нижче 150 та 43 штук.

Рахуємо.

Станом на 18 листопада в сумі залишалося 511 ракет, які використовуються для обстрілів енергетичної інфраструктури. 67 було витрачено під час атаки 23 листопада. 193 потрібно тримати як НЗ.

Це означає, що "під рукою" у Путіна 251 ракета.

Тобто можна 5 разів обстріляти енергоінфраструктуру 50 ракетами.

Якщо стріляти з періодичністю раз на 12 днів, це 2 місяці обстрілів.

За ці 2 місяці російська військова промисловість вирве з себе ще близько 50 рекет. Тобто вистачить ще один 50-ракетний обстріл.

Разом. Росія здатна провести 6 обстрілів за 2-3 місяці із залпами по 50 ракет за раз. Після чого зможе випускати лише 26 свіжозроблених ракет на місяць.

Фінальні ремарки:

• Нагадаю, що не військова аналітика, а арифметична. Лінійне продовження того, що ми вже бачили. А життя та війна, як правило, не лінійні.

• Ця арифметика показує, що ми маємо 6 обстрілів енергетичної інфраструктури позаду і може бути ще стільки ж попереду.

• Ні, це не означає, що вони зможуть знищити все. Не зможуть. Зиму ми із проблемами, але переживемо. А от у якому стані через 3 місяці буде російська армія – велике питання.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.