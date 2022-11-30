Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та колишній голова Луганської ОВА Георгій Тука спеціально для "Телеграфу" оцінив подальші перспективи війни в Україні

Україна переживає 280-й день від початку широкомасштабного російського вторгнення. Попереду у нас – військова зима із запеклими боями, насамперед на Донбасі, де окупанти, незважаючи на величезні втрати, намагаються наступати.

Втім, на фронті, на мій погляд, у найближчі два-три тижні не варто очікувати радикальних змін. З одного боку, погода цьому не сприяє. З іншого – після того, як росіяни залишили Херсон, їм необхідно деякий час, щоб реалізувати перегрупування своїх сил, підтягнути резерви, військову техніку на інші напрямки, де вони планують здійснювати якісь активні бойові дії. Насамперед – на Донбас.

Відповідно – цей самий час і для тих же цілей потрібний Збройним силам України. Ті підрозділи, які були задіяні у звільненні Херсона, зараз, вийшовши на межу Дніпра, отримали можливість для перепочинку. Нашим хлопцям теж потрібне переформатування, оновлення особового складу, військової техніки, поповнення запасів.

Саме тому приблизно до середини грудня якихось надзвичайних подій на фронті з того чи іншого боку не варто очікувати.

Щодо світової арени. Я б дуже хотів, щоб у рамках НАТО нарешті було ухвалено рішення про посилення військової підтримки України. Це стосується бронетехніки, авіації та засобів ППО.

На жаль, та дискусія, яка зараз відбувається між Німеччиною, Польщею та США в даному контексті, свідчить про те, що на якесь радикальне (потрібне нам) рішення найближчим часом у цьому плані очікувати не доводиться.

Швидше за все, буде прийнято рішення і почнеться його швидка реалізація в контексті підтримки української інфраструктури, яка постраждала від масованих ракетних ударів з боку росії. Буде надано додаткові генератори, інші засоби підтримки нашої енергетики.

А у військовому плані, на жаль, не чекаю на прийняття проривних для нас рішень. Хоч дуже хотів би помилитись.

Не бачу нічого екстраординарного у заявах про необхідність створення міжнародного трибуналу щодо військових злочинів росії.

Йдеться про це досить давно. Звичайно, важливо на міжнародному рівні засудити дії російської влади – не того чи іншого конкретного злочинця (путіна чи шойгу), а саме як політичне явище.

Чи можливе у найкоротшому майбутньому створення цього трибуналу? Я скептично до цього ставлюся. Навіть якщо вдасться його створити, треба усвідомлювати, що робота такого судового органу може тривати роками. У нас є приклад трибуналу за збитим влітку 2014 року над Донецькою областю пасажирським "Боїнгом". Вісім років тривав процес — і він ще не закінчений, незважаючи на те, що нещодавно винесено певні вироки.

Тож очікувати швидкого рішення від спецтрибуналу щодо росії я б не став. Але створювати його, звісно, треба.