Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін пояснив заяву Урсули фон дер Ляйєн про українські втрати у війні

З приводу заяви Урсули фон дер Ляйєн про українські втрати у 100К військових. Так, хоч вона й сказала killed, але вона ввела саме втрати.

Тому що цю цифру озвучував і Пентагон нещодавно. Якщо допустити 100К убитих, то з урахуванням співвідношення втрат у ЗСУ приблизно 1 до 4-5, то у нас виходить півмільйона втрат, а це просто технічно неможливо на цьому етапі війни. Тож мова йде саме про втрати.

Нагадаю всоте, що втрати — це і вбиті, і поранені, і зниклі безвісти, і дезертири, і полонені. Це все разом узяте.

Як трактувати втрати у цій війні? Дамо вам просту формулу. Користуйтеся ним. Медичне забезпечення у ЗС РФ (і її проксі сил) набагато гірше ніж у ЗСУ. У росіян співвідношення вбитих до поранених 1 до 3, в українців це, як я вже зазначив вище, 1 до 4-5 (1 убитий на 4-5 поранених).

Тепер беремо лабораторне число у усереднених 100К втрат. При формулі в 1 до 3 у вас буде 25К убитих та 75К поранених. При формулі 1 до 4 у вас буде 20К убитих та 80К поранених. Як бачимо, втрати однакові, але кількість загиблих у першому випадку більше ніж у другому.

В Ізраїлю в останніх воїнах та операціях співвідношення загиблих і поранених взагалі в районі 1 до 6-9, тобто за загальних високих втрат, кількість загиблих невелика.

Щодо втрат у росіян (ЗС РФ, Росгвардія, бойовики ОРДЛО, всякі вагнерівці і т.д.), то я думаю, що втрати вже в районі 200К може більше. Це співзвучно і із заявою Пентагону, який обережно, але сказав, що втрати більше 100К (це дуже зручне формулювання, може 110К, а може 190К).