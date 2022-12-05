Відомий журналіст Денис Казанський висловився про "бавовну" на російських аеродромах під Саратовом та Рязанню:

Наскільки ж гарно та професійно воює Україна порівняно з російськими військовими злочинцями.

У відповідь на терор мирного населення України удари завдаються строго по військових об’єктах у тилу ворога, які вважалися в РФ невразливими. Кожен удар, крім військового ефекту, має і медійний ефект, викликаючи вереск та істерику пропагандистів.

Чи могли б ЗСУ направити безпілотник по житловому будинку та вбити цивільних, як це нещодавно зробили росіяни в Києві? Звісно могли. І 800 кілометрів до Енгельса не треба було летіти. Але Україна не воює із цивільними, навіть якщо вони й худоба.

А ось Росія так воювати не може. Тому їй залишається лише тероризувати мирне населення та обстрілювати цивільні об’єкти, намагаючись викликати гуманітарну катастрофу. Якщо ЗСУ б’ють по військових об’єктах, то метою ЗС РФ є найбеззахисніші люди, на яких найсильніше вплине руйнація цивільної інфраструктури — діти, люди похилого віку, інваліди.