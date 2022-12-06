Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" розповів, що Україна поверне усі свої території

Вибухи, що пролунали 5 грудня на російських аеродромах у Саратовській області та під Рязанню, а також 6 грудня на аеродромі в Курську, говорять про те, що росія не буде в безпеці, доки вона воює з Україною. Вони вже оголошували Херсон своєю територією. І що? Ми його звільнили.

Так само росіяни б’ються в істериці і розповідають, що Крим ніколи не повернеться до України. Я ж можу сказати, що він ніколи не залишиться в лапах рф. Для чого українська армія та українська влада мають ще дуже багато зробити. І це буде зроблено.

Бо воля українського народу така. І це наше право. І спираючись на ці волю і право, відповідно до права міжнародного, за підтримки закордонних партнерів, які розуміють значущість перемоги України, ми повернемо всі свої території, включаючи Крим.

Безумовно, ми зацікавлені, щоб такі вибухи, як 5 і 6 грудня, як траплялися раніше й надалі, відбувалися на якомога більшій кількості російських військових об’єктів, а також на тих, що забезпечують логістику війни. Розташованих як на території росії, так і на тимчасово окупованій агресором частині України – в Криму, на Донбасі, в частинах Херсонської та Запорізької областей. Це і військові склади, транспортні артерії, і бази зберігання нафтопродуктів, ПММ і так далі.

Очевидно, що ми зацікавлені в тому, щоб не могла росія зі своїх тилових аеродромів завдавати ударів за понад тисячу км, піднімаючи літаки своєї стратегічної авіації. Не могла зі своїх арсеналів, що перебувають у тилу, підтримувати агресію проти України.